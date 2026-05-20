Ceny nehnuteľností rastú, makléri zažívajú zlaté časy. Provízia môže dosiahnuť aj 10 000 eur

Ceny bytov na Slovensku neustále stúpajú. Podľa aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) boli byty v prvom štvrťroku 2026 medziročne drahšie o 11,1 percenta. Ich priemerná cena dosiahla 3 378 eur za meter štvorcový, čo je o 115 eur viac ako na konci minulého roka. Pre kupujúcich aj predávajúcich to neznamená len vyššiu cenu samotnej nehnuteľnosti.
V praxi rastú aj náklady, ktoré sú na predajnú cenu naviazané percentuálne.Typickým príkladom je realitná provízia. Ak sa pri predaji počíta s priemernou províziou štyri percentá, potom pri byte za 200-tisíc eur ide o 8-tisíc eur, pri byte za 250-tisíc eur o 10-tisíc eur a pri byte za 300-tisíc eur až o 12-tisíc eur.
„Pri rastúcich cenách bývania sa oplatí pozerať nielen na cenu bytu alebo domu, ale aj na všetky náklady, ktoré sú s transakciou spojené. Pri percentuálnej provízii platí, že čím drahšia je nehnuteľnosť, tým vyššia je aj absolútna suma provízie,“ uvádza Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Zdraženie o 20 00 eur za rok
Ak sa realitná provízia počíta ako percento z predajnej ceny, jej výška rastie spolu s cenou nehnuteľnosti. Priemerný dvojizbový byt s rozlohou 60 metrov štvorcových mal podľa údajov NBS pred rokom pri cene 3 040 eur za meter štvorcový hodnotu 182 400 eur. V prvom štvrťroku 2026 už pri cene 3 378 eur za meter štvorcový vychádzala hodnota rovnakého bytu na 202 680 eur.
„Medziročný rozdiel predstavuje až 11,1 percenta, čo je 20 280 eur. Pri priemernej štvorpercentnej realitnej provízii to znamená, že samotná provízia by sa zvýšila približne o 811 eur – nie preto, že by sa byt predával zložitejšie, ale preto, že sa zvýšila jeho trhová cena,“ upozorňuje portál.
Ako dodáva, v čase, keď ceny bytov medziročne rastú dvojciferným tempom, už nejde o drobný vedľajší náklad, ale o položku v tisícoch eur.„Pri byte za 250-tisíc eur môže provízia predstavovať až 10-tisíc eur. To je suma, ktorá vie pokryť všetky náklady na právny servis, bezpečnú úschovu peňazí aj ostatné poplatky súvisiace s kúpou bytu. Zároveň vám ešte zostane na sťahovanie, časť zariadenia domácnosti alebo ako finančná rezerva po kúpe,“ uvádza Kadleček.
Ide to aj bez realitky, treba však dať pozor
Ako dodáva, kúpa alebo predaj bez realitky dnes nemusí znamenať, že človek rieši celý proces sám alebo bez odbornej ochrany.
„Pri nehnuteľnosti za stovky tisíc eur dáva zmysel ušetriť na automatickej percentuálnej provízii, no zároveň si postrážiť právnu istotu, bezpečné vysporiadanie peňazí a jasné odovzdanie nehnuteľnosti. Základom je dobrá príprava, overené informácie a odborná pomoc pri častiach, kde môže chyba stáť najviac,“ odporúča Kadleček s tým, že dôležité je pri takejto forme kúpy či predaja myslieť na základné pravidlá.
Dôležité je overiť si, kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti, kontrola právneho stavu nehnuteľnosti ako aj kontrola skutočného technického stavu.
Ďalšími odporúčaniami sú nepodpisovať žiadne dokumenty pod tlakom, dôkladná príprava formy financovania, vypracovanie kúpnej zmluvy odborníkom, dohodnutie jasného postupu od podpisu zmluvy až po zápis do katastra a nakoniec dokumentácia pri odovzdaní nehnuteľnosti.
Nahlásiť chybu v článku