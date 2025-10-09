V českom parlamente bude sedieť aj 22-ročná „pirátka“ Demetrašvili: Jej otec je snajper na Ukrajine a o ničom netuší

Foto: X/Katia Demetrashvili, SITA/AP

Jedna z najmladších poslankýň českého parlamentu.

Katerina Demetrašvili, dvadsaťdvaročná poslankyňa za stranu Piráti, bude jednou z najmladších členiek českej Poslaneckej snemovne. Narodila sa v Texase gruzínskym rodičom, no od svojho jedného roka žije v Česku. Na pražskej kandidátke Pirátov bola pôvodne na siedmom mieste, no vďaka preferenčným hlasom sa posunula na štvrté miesto.

Demetrašvili počas kampane vyjadrila silný záujem o boj za duševné zdravie, ktorý považuje za prioritu číslo jeden vo svojej práci. V jednom z videí na Instagrame otvorene hovorila o svojom osobnom vzťahu k vojne na Ukrajine, kde jej otec bojuje v radoch gruzínskej légie.

Otec bojuje na Ukrajine

„Ako rodina máme skúsenosť s tým, čo to znamená, keď sa Rusko snaží uzurpovať územie, ktoré im nepatrí,“ povedala Demetrašvili a pripomenula ruské pokusy o okupáciu Gruzínska v rokoch 1993 a 2008, ktoré viedli k strate približne 20 % územia krajiny. Jej otec, ktorý je snajper, sa rozhodol v roku 2022 zapojiť do obrany suverenity Ukrajiny.

Ani nevie o tom, že kandidovala a dostala sa do českého parlamentu. Mladá poslankyňa priznáva, že je ťažké prijať fakt, že jej otec môže kedykoľvek zmiznúť, no utešuje ju vedomie, že je tam potrebný a skutočne pomáha. Kontakt s ním má sporadický, pretože bezpečnostné dôvody neumožňujú deliť sa o podrobnosti o jeho pôsobení.

Otec jej hovorí len o svojom čakaní

„On mi ani nemá čo nové povedať. Nič viac než hnusné podrobnosti jeho práce mi povedať nemôže. Kvôli bezpečnosti mi ani nehovorí, kde sa práve nachádza. Skôr mi rozpráva, ako čaká, sedí na strome, nemôže si ani zafajčiť. Len sedí a premýšľa, či naňho ostatní nezabudli. Nechávam to na ňom. Keď môže, napíše mi, že je v pohode,“ skonštatovala Demetrašvili pre web seznamzpravy.cz.

Putin má byť nahnevaný, prehovoril k obyvateľom: Rusov upokojuje, no záhadný incident šokoval krajinu

