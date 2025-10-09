Putin má byť nahnevaný, prehovoril k obyvateľom: Rusov upokojuje, no záhadný incident šokoval krajinu

Síce to navonok možno vyzerá, že Putin a Rusko zvládajú čoraz častejšie ukrajinské údery, podľa médií to je inak. V Rusku údajne rastie napätie, pretože ukrajinské drony zasiahli územie hlboko za Uralom, vrátane útoku na rafinériu v Tumeni.
Prezident Putin je podľa médií rozčúlený a vyzýva obyvateľov, aby sa nenechali ovplyvniť panikou alebo západnou propagandou, píšu Euromaidan Press a web oe24. Pre Rusov je situácia šokujúca, najmä keď protivzdušná obrana zlyháva a Ukrajinci sa k útokom verejne nehlásia.
Situácia sa opakuje
Sociálne siete zaplavili videá zachytávajúce paniku, zatiaľ čo oficiálne vyhlásenia hovoria len o odrazených alebo neutralizovaných dronoch.
An explosion occurred at Russia’s oil refinery in Tyumen, 2,000 km from Ukraine
Unconfirmed reports say locals claimed that two drones attacked the Antipino refinery in Tyumen city in SIberia.
📹Supernova+ pic.twitter.com/UbRSpGLqps
— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 6, 2025
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko, že útokmi na energetickú sieť a železničnú infraštruktúru, ktoré sa v posledných týždňoch zintenzívnili, chce na Ukrajine „zasiať chaos“. „Úlohou Ruska je vytvárať chaos a vyvíjať psychologický tlak na obyvateľstvo prostredníctvom útokov na energetické zariadenia a železnice,“ vyhlásil Zelenskyj v stredu v Kyjeve pred novinármi, medzi ktorými bol aj spravodajca AFP.
AFP doplnila, že nedávne útoky ruskej armády sú podobné tým, aké Rusko podnikalo v zime v rokoch 2022, 2023 a 2024, keď po nich bez elektriny a kúrenia zostali dlhodobo milióny Ukrajincov.
Zelenskyj v rozhovore s novinármi uviedol, že ruské útoky v tomto roku už vystavili ukrajinskú plynárenskú infraštruktúru „silnému tlaku“ a že ďalšie by mohli Ukrajinu prinútiť krajinu zvýšiť dovoz plynu.
