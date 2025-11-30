Už sa to začalo: Ukrajina a USA rokujú o mierovom pláne na ukončenie vojny. Putin zatiaľ bombarduje ďalej, hlásia obete

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rokovania o mierovom pláne na Floride sa začali.

Ukrajinská a americká delegácia začali v nedeľu na Floride rokovania o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Potvrdil to tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov, informuje TASR.

„Som v neustálom kontakte s prezidentom Ukrajiny (Volodymyrom Zelenským). Máme jasné usmernenia a priority, ochranu ukrajinských záujmov, vecný dialóg a pokrok na základe výsledkov dosiahnutých v Ženeve,“ napísal Umerov na sociálnej sieti Telegram. Doplnil, že cieľom je dosiahnutie „skutočného“ mieru.

Postoj Ruska zostáva záhadou

Ukrajinskí vyjednávači sa stretávajú s vysokopostavenými predstaviteľmi americkej administratívy, ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom, osobitným vyslancom Steeveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, zaťom a poradcom prezidenta Donalda Trumpa. Druhé kolo rokovaní nadväzuje na stretnutie, ktoré sa pred týždňom uskutočnilo vo švajčiarskej Ženeve.

Pôvodný americký návrh mierového plánu, ktorý sa výrazne prikláňal k požiadavkám Moskvy, bol následne revidovaný počas tohto stretnutia. Americká strana zároveň zdôraznila, že návrh zostáva „živým a vyvíjajúcim sa dokumentom“, ktorý sa upravuje podľa spätnej väzby partnerov. Zatiaľ však nie je jasné, aký bude postoj Ruska k podmienkam, o ktorých sa rokuje. Očakáva sa, že americký tím nasledujúci týždeň odcestuje do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, napísala CNN.

Turecko hovorí o väčšej ochote uzavrieť mier

Rusko a Ukrajina sú čoraz ochotnejšie dosiahnuť mierovú dohodu, uviedol turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v rozhovore pre nemecké nedeľné noviny Welt am Sonntag. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. „Po štyroch rokoch vyčerpávajúcej vojny sú strany pripravenejšie uzavrieť mier,“ povedal Fidan. „Videli rozsah ľudského utrpenia a ničenia a spoznali svoje vlastné limity,“ zhodnotil.

Foto: SITA/AP

Turecko chápe, že ruský prezident Vladimir Putin je v súčasnosti pripravený prijať mierovú dohodu za určitých podmienok a s týmto postojom bola oboznámená ukrajinská strana, povedal Fidan. Turecko sa podieľalo „na určitých aspektoch tohto procesu“, skonštatoval a pripomenul, že vojna si vyberá vysokú daň aj na Rusku. Podľa Fidana je dohoda, o ktorej sa diskutuje, dôležitá nielen pre ukončenie vojny na Ukrajine, „ale aj pre dosiahnutie trvalej stability pre celú Európu“.

„V tejto súvislosti by sme sa mali bližšie pozrieť na určité články dohody, ktoré majú zaistiť bezpečnosť Európy. Vidím v nich historickú príležitosť, ako zabrániť ďalším útokom,“ doplnil šéf rezortu diplomacie. Naďalej nie je jasné, aké konkrétne bezpečnostné záruky by Ukrajina mohla získať. Putin ale nedávno vyhlásil, že Rusko by mohlo poskytnúť písomné uistenie, že nezaútočí na žiadnu z európskych krajín, dodala DPA.

Ruský dronový útok pri Kyjeve

Pri ruskom dronovom útoku na okraji ukrajinskej metropoly zahynul jeden človek a ďalších jedenásť ľudí sa zranilo. Gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk to v nedeľu oznámil na sociálnej sieti Telegram s tým, že záchranári evakuujú obyvateľov výškovej budovy a snažia sa uhasiť požiar, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Foto: SITA/AP

„Žiaľ, v dôsledku nepriateľského útoku na Vyšhorod zahynul jeden človek a jedenásť osôb je zranených. Medzi nimi je aj jedno dieťa,“ napísal Kalašnyk. Ide o ďalší útok po tom, ako v piatok v noci zahynuli traja ľudia pri útoku dronmi a raketami, pričom státisíce ľudí po celej Ukrajine zostali bez elektriny.

Návrat k rokovaniam o americkom mierovom pláne

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Pôvodný plán Washingtonu na ukončenie vojny na Ukrajine, vypracovaný bez konzultácií s jej európskymi spojencami, by znamenal, že by sa Kyjev stiahol zo svojej východnej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť i anektovaný Krymský polostrov za ruské.

Washington svoj pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, jeho súčasný obsah zostáva nejasný, pripomína AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal v pondelok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Najnovšie články

