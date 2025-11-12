Už o pár hodín si dáte varené víno na jedných z najkrajších vianočných trhov v Európe. Máme ich na skok, ste tu za 60 minút

Na námestiach na Slovensku aj v zahraničí pribúda vianočná výzdoba, ktorá sa už čoskoro rozžiari, a to znamená len jedno – blíži sa otvorenie vianočných trhov. Na naše slovenské si ešte budeme musieť pár dní počkať, no ak si chcete vychutnať túto atmosféru skôr, dať si prvý pohár horúceho vína alebo nejakú tradičnú dobrotu, môžete si odskočiť k našim susedom.
Vianočné trhy na viacerých miestach Viedne privítajú svojich prvých návštevníkov už v piatok 14. decembra. Prvý trh v hlavnom meste rakúska už otvorili 6. novembra, no viaceré to čaká práve koncom tohto týždňa.
Začínajú preslávené vianočné trhy
Ako informuje portál Visiting Vienna, odpočítavame posledné hodiny do otvorenia trhov na námestí Rathausplatz, ktoré tradične priťahujú najväčšiu pozornosť návštevníkov. Okrem nich sa otvárajú aj vianočné trhy pri Belvederi, na Spittelbergu, na malom historickom námestí Freyung, ako aj trhy na námestí Am Hof a v areáli Altes AKH.
Na Zimný trh a vianočné trhy na Karlovom námestí si však budeme musieť počkať až do 21. novembra.
Ako upozorňuje miestny web, väčšina trhov otvára okolo obeda a ak by ste si mysleli, že si ich budete užívať do neskorej noci alebo skorého rána, zostanete sklamaní. Mnohé zatvárajú medzi 20:00 až 22:00 hodinou, záleží však na každom individuálne.
Vianočné trhy vo Viedni patria medzi top
Ako sme vás informovali, magazín Time Out zverejnil rebríček najlepších vianočných trhov v Európe pre tento rok. Na popredných priečkach sa umiestnili ikonické trhy na Rathausplatz vo Viedni, a taktiež na Vörösmartyho námestí v Budapešti.
Skvelou správou je, že Viedeň aj Budapešť máme v podstate len na skok a dokážeme si sem urobiť výlet na otočku. Vo Viedni ste z Bratislavy asi za hodinu, alebo z Banskej Bystrice za tri. Ľudia z východu majú zas bližšie trhy v Budapešti, kam vám cesta autom z Košíc zaberie rovnako asi tri hodiny.
Nahlásiť chybu v článku