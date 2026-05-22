Územie NATO sa posilní: USA vyšlú do Poľska 5000 amerických vojakov

Americký prezident Donald Trump, Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Uviedol to niekoľko dní po tom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia síl USA v Európe. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters.

„S potešením oznamujem, že Spojené štáty vyšlú do Poľska ďalších 5000 vojakov,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social a dodal, že toto rozhodnutie vychádza z jeho blízkeho vzťahu s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.

Trump pred rokom prijal Nawrockého v Bielom dome a podporil ho v kľúčovom momente pred poľskými voľbami, v ktorých Nawrocki zvíťazil. V septembri sa s ním opäť stretol v Bielom dome a uviedol, že USA by mohli zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku a zároveň sa zaviazal zabezpečiť obranu krajiny.

Ilustračná foto: Unsplash

Z Nemecka 5000 vojakov stiahli

Šéf Bieleho domu vo štvrtok neposkytol bližšie podrobnosti, napríklad kedy a odkiaľ budú americkí vojaci do Poľska vyslaní. Jeho vyjadrenia sa však zrejme týkali nasadenia niekoľkých tisíc amerických vojakov do tejto európskej krajiny, ktorého okolnosti zostávali niekoľko dní nejasné, píšu svetové agentúry.

Minulý týždeň americkí predstavitelia uviedli, že nasadenie 4000 amerických vojakov do Poľska bolo zrušené, čo bolo vnímané ako najnovší krok Trumpovej vlády na zníženie počtu jednotiek umiestnených na území európskych spojencov z NATO.

Americký viceprezident J. D. Vance následne v utorok uviedol, že nasadenie vojakov bolo odložené, nie zrušené, a dodal, že Trump v tejto veci zatiaľ neurobil „konečné rozhodnutie“. Vance však dodal, že Európa sa musí postaviť „na vlastné nohy“, keďže americký prezident pokračuje vo svojom úsilí prinútiť európskych spojencov, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju obranu.

Americké ministerstvo obrany začiatkom mája oznámilo, že Washington stiahne 5000 vojakov z Nemecka.

Investigatíva o Nadi Marcinko: BBC odhalila nové detaily o Epsteinovej druhej najvýznamnejšej partnerke

