Celé týždne trpel bez jedla a vody: Polícia rieši kruté týranie psa v okrese Malacky, na krku mal reznú ranu

Vyšetrovateľ envirokriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 47-ročného muža z okresu Malacky pre prečin týrania zvierat. V prípade dokázania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. „Podľa doterajších zistení mal obvinený ponechať dvojročného psa priviazaného na krátkom povraze na dvore rodinného domu bez zabezpečenia potravy, vody a prístrešku,“ uviedla Vilhanová. Psa podľa zistení v takýchto podmienkach ponechal minimálne dva týždne.
O psa sa mali starať susedia
„Počas tohto obdobia sa o neho mali príležitostne starať susedia, ktorí mu poskytovali vodu a potravu. Veterinárny lekár u psa konštatoval podvýživu a zároveň mu ošetril reznú ranu na krku, ktorá pravdepodobne vznikla v dôsledku priviazania na krátkom povraze,“ doplnila hovorkyňa. Pes zároveň nebol čipovaný, očkovaný ani kastrovaný.
„Obvinený svojím konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti,“ povedala Vilhanová. Ako dodala, v prípade dokázania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
Nahlásiť chybu v článku