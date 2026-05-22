Muž sa vzoprel developerom, odmietol sa vzdať rozprávkového domu: Pred pár dňami ho napokon zbúrali

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Majiteľ robil, čo mohol, aby dom ochránil, no nepodarilo sa mu to.

Nezvyčajný dom v čínskej dedine Xingyi v provincii Guizhou sa stal turistickou atrakciou. Podľa úradníkov mu však chýbali potrebné stavebné povolenia. Rozhodli sa ho preto zbúrať.

Vzoprel sa developerom

O nezvyčajnej stavbe sme vás minulý rok informovali aj my. Tvrdohlavý majiteľ domu Chen Tianming sa vzoprel developerom, ktorí zbúrali domy jeho susedov. Odmietol ustúpiť a namiesto toho si postavil vlastný 10-poschodový dom pripomínajúci pyramídu. Väčšinu dediny v provincii Guizhou na juhozápade Číny pritom zrovnali so zemou ešte v roku 2018.

Na jej mieste mal vyrásť lukratívny turistický rezort. Chen však odmietol odísť. Projekt sľubujúci luxusný rezort napokon z finančných dôvodov stroskotal a on zakaždým príval oznámení o demolácii jednoducho ignoroval. Čím dlhšie odolával developerom, tým vyšší bol jeho príbytok. Najvyššie poschodia boli uchytené lanami a pôsobia, akoby ich každú chvíľu mohol odviať vietor.

Foto: Profimedia

Celá stavba, ktorá mala už 10 poschodí, bola postavená z vyblednutých preglejok, bambusových opôr a pokrivených trámov. Jej súčasťou boli balkóny a rôzne prilepené štruktúry. Roky trvajúca bitka medzi Chenom a úradmi však definitívne skončila – nezvyčajná stavba bola zbúraná, informuje The Guardian.

Muž sa nevzdáva nádeje

Podľa Chena trvalo ničenie jeho diela len niekoľko hodín, až napokon ostalo len prvé poschodie. Chen však vraj nič neľutuje, pretože verí, že ľútosť je zbytočná. Nemá ani pocit viny, že stavbu nedokázal zachrániť. Vraj sily, proti ktorým bojoval, boli jednoducho príliš mocné.

Chen v priebehu rokov do rôznych úprav investoval v prepočte odhadom 25 000 eur. Turisti, ktorí sa na dom chodili pozrieť, ho prirovnávali k prepracovaným fantazijným svetom, ktoré vytvoril japonský animátor a spoluzakladateľ štúdia Ghibli Hayao Miyazaki. Podľa úradov to bolo priveľké bezpečnostné riziko. Už v auguste v roku 2024 mužovi prikázali, aby odstránil všetko okrem pôvodného kamenného bungalova.

Pozostatky zbúraného domu, foto: Profimedia

18. mája bolo vydané posledné varovanie, aby bola stavba vyprataná. Po uplynutí lehoty polícia odviedla Chena a jeho rodičov z domu, zabavili mu telefón a zadržali ho, kým bol dom zbúraný. Chen je však vskutku ukážkou odhodlania. V súčasnosti hľadá právnu pomoc, aby bolo nútené zbúranie vyhlásené za nezákonné. Dúfa, že sa mu stavbu možno ešte podarí obnoviť.

