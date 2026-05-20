Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek: Niektoré domácnosti dostanú viac peňazí

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Proces prehodnocovania energopomoci sa skončil.

Proces prehodnotenia adresnej energopomoci bol ukončený. Parametre pomoci zostávajú zachované a začína sa generovanie nových energopoukážok. Po finálnej krížovej kontrole súborov zo strany rezortu hospodárstva budú tieto v najbližších hodinách odovzdané Slovenskej pošte, ktorá následne začína s generovaním a distribúciou samotných poukážok.

Informoval o tom v stredu tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR. „Proces priebežného prehodnocovania nároku na adresnú energopomoc prebehol v súlade s nastavenými pravidlami a platnou legislatívou. Domácnostiam, ktorým nárok na energopomoc naďalej trvá, je pomoc poskytovaná kontinuálne bez akýchkoľvek zmien. V rámci prehodnocovania boli zároveň identifikované aj domácnosti, ktorým nárok na adresnú energopomoc vznikol dodatočne,“ priblížilo ministerstvo.

Parametre pomoci zostávajú rovnaké

Pripomenulo, že parametre poskytovania adresnej energopomoci sa nemenia. Naďalej sa riadia zákonom o adresnej energopomoci a aktuálne platným nariadením vlády SR. Výška pomoci, spôsob posudzovania nároku aj mechanizmus poskytovania energopomoci zostávajú zachované. Domácnosti si môžu svoj nárok overiť aj na oficiálnej stránke www.energopomoc.sk.

V prípade dodávok elektriny a plynu boli podľa MH dodávateľom odovzdané aktualizované údaje na ďalšie spracovanie už 4. mája. Paralelne prebiehal proces prepočítavania energopoukážok pre domácnosti odoberajúce teplo a teplú vodu prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Nové energopoukážky budú za dlhšie obdobie

„Aktuálne distribuované energopoukážky pokrývajú obdobie od apríla do augusta 2026, teda päť mesiacov. Ich nominálna hodnota bude preto prirodzene vyššia ako v prvom kole distribúcie, ktoré sa vzťahovalo na obdobie január až marec 2026. Nejde však o zvyšovanie adresnej energopomoci, ale o zohľadnenie dlhšieho obdobia, za ktoré je pomoc poskytovaná,“ vysvetlil rezort hospodárstva.

Foto: interez.sk

V prípadoch, keď pre nesprávne alebo neúplné údaje nebola energopoukážka vystavená v prvom kole, bude domácnostiam dodatočne vystavená aj za obdobie január až marec tohto roka. Tieto domácnosti boli zároveň súčasťou aktuálneho prehodnocovania k 1. máju 2026 a pokiaľ im nárok na adresnú energopomoc nezanikol, budú im vygenerované aj poukážky za obdobie apríl až august, avizovalo ministerstvo.

Niektoré domácnosti môžu požiadať o opätovné vystavenie

„Ministerstvo hospodárstva SR zároveň eviduje aj prípady domácností, ktorým už bola energopoukážka v minulosti vystavená, avšak nebola v stanovenej lehote vyplatená. V takýchto prípadoch bude možné osobne požiadať o jej opätovné vystavenie prostredníctvom klientskych pracovísk pre adresnú energopomoc na príslušných okresných úradoch,“ konštatoval rezort.

Energopoukážka bude domácnostiam opätovne doručovaná poštou na adresu trvalého pobytu vo forme poštového poukazu, ktorý bude možné vyplatiť na všetkých pobočkách Slovenskej pošty. V súlade s pravidlami pošty zostáva platnosť poukážky aj naďalej 45 dní.

Ministerstvo pripomenulo, že spôsob poskytovania adresnej energopomoci sa pri jednotlivých druhoch energií líši. „V prípade dodávok elektriny a plynu je pomoc domácnostiam poskytovaná priamo prostredníctvom zvýhodnenej ceny zohľadnenej vo vyúčtovaní alebo faktúrach od dodávateľov energií. Energopoukážky sú určené výhradne pre domácnosti, ktoré odoberajú teplo a teplú vodu prostredníctvom CZT,“ doplnil rezort.

Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či…

