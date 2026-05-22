Úplatkárska kauza pokračuje: Ján Slota sa postaví pred súd, ten rozhodne o konečnom verdikte

Najvyšší súd SR vytýčil na 9. júna verejné zasadnutie, na ktorom rozhodne o odvolaniach v trestnej veci expolitika Jána Slotu. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici uznal v septembri 2024 bývalého predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a exprimátora Žiliny Jána Slotu za vinného z prečinu nepriamej korupcie a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Prokuratúra, ako aj obhajoba podali proti verdiktu odvolanie.
Úplatkárska kauza podľa orgánov činných v trestnom konaní súvisí so smrteľnou nehodou, ktorú zavinil Vladimír M. Spolu s Romanom K. a Slotom v roku 2018 dali podľa obžaloby úplatok sudcovi Pavlovi Polkovi, pričom vinník nehody nakoniec dostal podmienečný trest. Expolitik konkrétne pre sudcu údajne sprostredkoval dve finančné čiastky, raz vo výške päťtisíc eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si polovicu nechal.
Vinný, ale podal odvolanie
Slota bol už predtým zo strany ŠTS uznaný za vinného v rovnakej trestnej veci zo zasahovania do nezávislosti súdu, pričom dostal takisto podmienečný trest. Rozhodnutie však bolo odvolacím Najvyšším súdom SR zrušené a vrátené na prvostupňový súd na opätovné prejednanie a rozhodnutie.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry pôvodne pre Jána Slotu, obžalovaného z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci, žiadal dva samostatné tresty za dva skutky v obžalobe. V obidvoch prípadoch navrhol nepodmienečné tresty v trvaní päť rokov so zaradením do ústavu pre výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Odôvodnil to časovým rozsahom skutkov a nemožnosťou uložiť súhrnný trest.
