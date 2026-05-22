Zrazu bolo počuť obrovskú ranu: V závode MOL došlo k výbuchu, hlásia obeť aj ranených

V závode energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom Tiszaújvárosi došlo v piatok k výbuchu. Oznámil to na Facebooku predseda vlády Péter Magyar, podľa ktorého si explózia vyžiadala jednu obeť a viacero ťažko zranených, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér dodal, že minister zodpovedný za energetiku István Kapitány a generálny riaditeľ MOL-u Zsolt Hernádi vycestovali do Tiszaújvárosu.
Magyar v mene vlády vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého.
💥A massive explosion rocked Hungary’s largest petrochemical plant — at least one person was killed and several others severely injured
The blast occurred at the Olefin-1 facility operated by MOL Group in the city of Tiszaújváros during the restart of equipment after maintenance… pic.twitter.com/xpiq76Xk5C
— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026
Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu v potrubí na pyroplyn v areáli spoločnosti Mol Petrolkemia Zrt. Regionálny úrad civilnej ochrany uviedol, že následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť.
