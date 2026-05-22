Vážna nehoda pri Zlatých Moravciach: Auto zrazilo maloleté dieťa, do nemocnice ho transportoval vrtuľník

Pri dopravnej nehode v Tesárskych Mlyňanoch v okrese Zlaté Moravce utrpelo vážne zranenie maloleté dieťa. Nehoda sa stala vo štvrtok vo večerných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
K zrážke osobného motorového vozidla Peugeot 308 a maloletého dieťaťa došlo z doposiaľ presne nezistených príčin. Dieťa bolo so zraneniami prevezené leteckou záchrannou službou do nemocnice.
Polícia nehodu vyšetruje
Vodič auta, 44-ročný muž, bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
