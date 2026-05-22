Režisér Pepe Majeský prehovoril viac o novej sérii SuperStar: Pauza vraj speváckej šou prospela 

Reprofoto: Instagram.com/pepemajesky, Instagram.com/superstarcs

Jana Petrejová
Diváci sa majú na čo tešiť. 

Jedna z najznámejších a najúspešnejších televíznych talentových šou v histórii česko-slovenskej zábavy sa opäť vracia na obrazovky. SuperStar, ktorá od svojho vzniku odštartovala kariéru viacerým dnes už známym spevákom a speváčkam, sa chystá na nový ročník, ktorý prinesie nielen návrat obľúbeného formátu, ale aj určité zmeny v jeho zostave.

Televízie Markíza a Nova pripravujú úplne novú sériu, ktorá má ambíciu osloviť novú generáciu divákov a zároveň si udržať verných fanúšikov, ktorí šou sledovali už v jej najúspešnejších rokoch. Návrat SuperStar prichádza po dlhšej odmlke, počas ktorej sa na televíznych obrazovkách objavili aj iné talentové formáty, no práve tento ikonický projekt si stále drží silné meno. Ako dodal režisér Pepe Majeský pre Topky, diváci uvidia mnohé talenty.

Silná porota i talentovaní ľudia

Porota a moderátori sú pripravení. Ich zloženie nebolo náhodné. Čo zavážilo? “Mám porotu zloženú tak, že je to pol na pol, budú aj ostrieľaní ľudia, ktorí už v SuperStar boli a budú úplní nováčikovia,” poznamenal režisér. Výsledkom sú ľudia, ktorí obsadia porotcovské stoličky v zložení hudobník Pavol Habera, speváčka Ewa Farna, moderátor a herec Jakub Prachař a hudobník Calin, pričom divákov bude viesť súťažou moderátor Leoš Mareš.

Spevácka šou odštartuje už túto jeseň. Ako prezradil režisér, stále je veľký záujem zo strany mladých ľudí a nádejných spevákov.

“Castingy mám za sebou  a priebežne ich robím, čiže ja už viem, s čím pracujem. Tým, že SuperStar nebola 4 či 3,5 roka, tak dorástli noví. Do SuperStar sa môžeš prihlásiť od 15 rokov, to znamená, že pred tými rokmi, keď ľudia mali 11, nemohli sa prihlásiť. Je tam veľa mladých talentov. Myslím si, že tá pauza SuperStar prospela, čiže znova sme objavili veľmi veľa mladých talentovaných ľudí, ktorých tam ukážeme,” odtajnil.

SuperStar ako odrazový mostík

