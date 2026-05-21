Absolútna fantázia: Slováci po dominantnom výkone zničili Dánov a pripisujú si štvrtú výhru

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Roland Brožkovič
Majstrovstvá sveta v hokeji
Slováci dnes nedali šancu Dánom a podali zrejme svoj najlepší výkon na turnaji.

Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. MS vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B-skupine vo Fribourgu zdolali Dánsko 5:1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po góle Martina Chromiaka v presilovej hre. Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar. V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastián Čederle.

Na rade sú Česi

V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Országha predstavia v sobotu o 16.20 h v derby proti Čechom, Dánov čaká v rovnaký deň o 12.20 duel proti Slovinsku.

