Absolútna fantázia: Slováci po dominantnom výkone zničili Dánov a pripisujú si štvrtú výhru

Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. MS vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B-skupine vo Fribourgu zdolali Dánsko 5:1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po góle Martina Chromiaka v presilovej hre. Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar. V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastián Čederle.
Na rade sú Česi
V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Országha predstavia v sobotu o 16.20 h v derby proti Čechom, Dánov čaká v rovnaký deň o 12.20 duel proti Slovinsku.
