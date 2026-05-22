Merz mal prísť už o pár dní: Dohodnuté bolo podanie ruky s Ficom, nakoniec z toho nič nebude

Nina Malovcová
Peter Bárdy otvorene hovoril o Ficovi, Moskve aj reakcii Nemcov.

Údajná návšteva nemeckého kancelára Friedricha Merza na Slovensku vyvolala v posledných dňoch viacero otázok. Kým premiér Robert Fico o stretnutí verejne hovoril, nemecká vláda následne odkázala, že Merz oficiálnu návštevu Bratislavy nikdy neplánoval.

Tému v relácii portálu interez 1 na 1 komentoval šéfredaktor spravodajského webu Aktuality Peter Bárdy, ktorý otvorene hovoril aj o Ficovej ceste do Moskvy a tom, ako ju podľa neho mohli vnímať v Berlíne. Podľa Bárdyho sa v diplomatických kruhoch hovorilo o tom, že pracovné stretnutie v Bratislave bolo naplánované na 29. mája.

„Na pracovnom stretnutí v Bratislave sa vraj skutočne dohodli na 29. mája,“ povedal v relácii. Dodal, že podľa jeho informácií nemalo ísť o plnohodnotnú oficiálnu návštevu. Friedrich Merz má, alebo mal naplánovanú súkromnú návštevu Slovenska. A popritom si mal dohodnúť, mal súhlasiť s handshakom s Robertom Ficom.

V relácii zároveň vysvetlil, že išlo skôr o symbolické stretnutie. „Nie je to návšteva na najvyššej úrovni, nie je to ani bilaterálna návšteva, je to proste klasický handshak.“

„Nemci veľmi dobre vedia, čo sa na Slovensku hovorí“

Bárdy naznačil, že nemecká strana mohla citlivo vnímať viaceré výroky slovenských politikov. „Stačí si dať do vyhľadávača Friedrich Merz a Smer, Friedrich Merz a Blaha, Friedrich Merz a Hlas.“ Podľa neho Nemecko veľmi pozorne sleduje dianie na Slovensku aj vyjadrenia domácich politikov.

„Nemci sú veľmi trpezliví, sú si vedomí svojich investícií na Slovensku a majú dostatočne dobre odexportované aj to, čo sa na Slovensku o nich hovorí, ako sa o nich vyjadrujú najvyšší alebo minimálne ústavní činitelia vrátane legislatívcov z Národnej rady SR.

Následne dodal, že si vie predstaviť viacero dôvodov, prečo sa napokon stretnutie nemuselo uskutočniť. „Viem si predstaviť viaceré dôvody, prečo Friedrich Merz, respektíve jeho tím povedal, že to nie je vhodné, aby sa stretol s Robertom Ficom.“

Kritizoval Ficovo správanie v Moskve

Výrazná časť rozhovoru sa týkala aj návštevy Roberta Fica v Moskve. Bárdy pripomenul zábery, ktoré podľa neho mohli v zahraničí vyvolať negatívne reakcie. „Potom sme tam videli tie zábery z tej recepcie, kde naozaj s hlbokým úklonom si aj s ostatnými autoritárskymi predstaviteľmi štrngal s Vladimírom Putinom.“

Podľa Bárdyho bolo Ficovo vystupovanie počas návštevy Ruska problematické aj symbolicky. „Bolo to dostatočne vizibilné a dostatočne bizarné, ako sa Robert Fico správal.“ V relácii následne použil ešte tvrdšie slová. „Keď budeme pod pojmom suverenita a nezávislosť prezentovať hlboký úklon imperialistickým vodcom neofašistických režimov, tak si veľkú úctu u iných nezískame.“

Bárdy zároveň naznačil, že Slovensko podľa neho zbytočne poškodzuje vzťahy so spojencami. Robert Fico vie dourážať úplne všetkých partnerov, ktorým na nás ešte aspoň trošku záleží. A je vlastne veľkým šťastím, že nad nami ešte stále nezlomili palicu.“

Ostro reagoval aj na slová Jána Richtera

Témou rozhovoru sa stali aj výroky poslanca Jána Richtera, ktorý reagoval na kritiku Ficovej cesty do Moskvy zo strany Friedricha Merza. Richter vyhlásil: „A pritom je Merz premiérom tej krajiny, ktorá vojnu vyvolala a spôsobila, z morálneho hľadiska to nepokladám za celkom príslušné.“

Bárdy jeho slová tvrdo skritizoval. „To ukazuje tú personálnu a intelektuálnu podvýživu v Smere, že tam naozaj dnes môže byť ktokoľvek a tváriť sa ako expert na čokoľvek.“

Zároveň upozornil, že podobné výroky sú v Nemecku mimoriadne citlivé. „Nemci si sami historickú zodpovednosť za druhú svetovú vojnu naozaj uznávajú, ale veľmi zle reagujú, keď sa dáva morálna alebo nemorálna symetria medzi dnešným Berlínom a dnešnou Moskvou.“

Na záver diskusie pridal aj širšiu kritiku slovenskej spoločnosti a politiky. „My si nevieme priznať chybu. My si nevieme priznať nič. My proste všetko necháme vyhniť alebo urobíme hrubú čiaru.“

Nemecká vláda minulý štvrtok reagovala na medializované informácie o údajnej návšteve Friedricha Merza v Bratislave. Hovorca nemeckej vlády pre TASR uviedol, že kancelár „v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska“. Premiér Robert Fico pritom o návšteve hovoril už v apríli počas neformálneho samitu EÚ v cyperskej Nikózii.

Tvrdil, že stretnutie sa uskutoční do konca mája. Po návrate z Moskvy následne spresnil termín na 29. mája. Tému vo štvrtok otvoril aj podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Ten vyhlásil, že plánovaná návšteva sa neuskutoční práve pre Ficovu cestu do Ruska.

Zároveň upozornil, že slovenská strana návštevu opakovane komunikovala a potvrdzovala, hoci ju nemecká strana nikdy oficiálne nepotvrdila. Samotný Friedrich Merz už Ficovu návštevu Moskvy verejne kritizoval. Na tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme vyhlásil: „Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať.“

