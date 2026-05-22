Prišiel pred školu a začal bodať: Študent napadol mladšie dievča, útok neprežilo. Bol to jej bývalý priateľ

Česká polícia vo štvrtok oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu.
TASR o tom informuje podľa portálu novinky.cz. „Napadnutá osoba bohužiaľ po prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla,“ uviedla polícia vo svojom príspevku na platforme X.
Škola zrušila maturitné skúšky
Podľa portálu k tragédii došlo okolo 14.00 h pred budovou Strednej priemyselnej školy chemickej. Z dostupných informácií vyplýva, že žiačku napadol o dva roky starší študent, s ktorým sa dievča údajne rozišlo. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby.
Na ulici Poděbradská v Pardubicích aktuálně řešíme fyzické napadení.Bezprostřední okolí zdejší střední školy je v tuto chvíli uzavřeno.Probíhá zde evakuace školy. Na místě jsme zadrželi jednu podezřelou osobu. Další informace poskytneme jakmile, to okolnosti dovolí. #policiepak pic.twitter.com/A0M4aQ9WA7
— Policie ČR (@PolicieCZ) May 21, 2026
Škola vyjadrila rodine zosnulej hlbokú sústrasť a zrušila maturitné skúšký plánované na piatok. Zároveň na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno. „Polícia ČR zasiahla okamžite, podozrivú osobu zadržala na mieste a udalosť vyšetruje. Budova bola z preventívnych dôvodov evakuovaná a následná kontrola potvrdila, že v areáli školy nehrozí nebezpečenstvo,“ uviedli zástupcovia školy.
