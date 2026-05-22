Máj sa zmení na leto: Slovensko zasiahnu teploty až do 31 °C. Vieme, kedy bude najteplejšie

Ak máte pocit, že máj sa tento rok rozbehol smerom k letu o niečo rýchlejšie, dnešné počasie vám to len potvrdí. Slovensko čaká veľmi teplý piatok, ktorý prinesie veľa slnka, minimum dažďa a teploty atakujúce letné hodnoty. Na niektorých miestach nebude ďaleko ani k tridsiatke.
Podľa portálu iMeteo sa o dnešné stabilné počasie stará tlaková výš nad Nemeckom. Čo pre občanov Slovenska znamená jedinú vec, čaká nás pokojný deň bez výrazných výkyvov, s prevažne jasnou oblohou a len minimom zrážok.
Po chladnejších a nestabilnejších týždňoch prichádza tak konečne obdobie, ktoré poteší milovníkov tepla aj pobytu vonku. Vyhliadky na najbližšie dni hovoria jasne, čaká nás veľa slnka, minimum zrážok a postupný príchod prvých takmer tropických dní tohto roka.
Nad Slovenskom sa usadila tlaková výš, prinesie stabilné počasie
Za výrazným oteplením stojí tlaková výš so stredom nad Nemeckom, ktorá ovplyvňuje počasie nad naším územím už dnes. Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav počas víkendu sa navyše do našej oblasti začne od severozápadu dostávať ešte teplejší vzduch, čo sa výrazne prejaví najmä na denných maximách.
Takáto situácia zvyčajne prináša pokojné a stabilné počasie bez výrazných výkyvov. Meteorológovia preto očakávajú prevažne jasnú až polooblačnú oblohu a len minimálne množstvo zrážok. Výraznejšie dažde sa najbližšie dni neočakávajú. Ak sa niekde objavia slabé prehánky, bude to najmä vo vyšších horských oblastiach a len ojedinele.
Piatok odštartuje sériu veľmi teplých dní
Už dnešný deň prinesie na väčšinu Slovenska veľmi príjemné počasie. Obloha bude prevažne jasná až polooblačná a výraznejšia oblačnosť sa objaví len miestami. Najvyššie denné teploty vystúpia na 23 až 28 °C, pričom na severe Slovenska bude o niečo chladnejšie, väčšinou od 18 do 23 °C. Na juhu krajiny však už počasie začne pripomínať začiatok letných prázdnin.
Na horách vo výške 1500 metrov nad morom sa očakáva približne 11 °C, čo vytvorí dobré podmienky aj pre turistiku. Počas piatka bude zároveň citeľný severný vietor. Fúkať bude rýchlosťou približne od 10 do 35 km/h, v nárazoch môže lokálne dosahovať až 55 km/h. Najsilnejší vietor meteorológovia očakávajú najmä na juhovýchode krajiny, zatiaľ čo na strednom Slovensku bude vietor miestami len slabý.
Sobota prinesie ešte vyššie teploty
Ak dnešok bude pôsobiť letne, sobota posunie teploty ešte vyššie. Počasie zostane prevažne slnečné a suché, oblačnosti bude len minimum. Nočné teploty klesnú na 14 až 9 °C, v údoliach miestami približne na 7 °C. Po chladnejšom ráne však príde rýchle oteplenie a denné maximá sa vyšplhajú na 24 až 29 °C.
Chladnejšie zostane najmä na severe Slovenska, konkrétne na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na krajnom severovýchode. Aj tam však teploty dosiahnu približne 22 °C. Vietor bude počas soboty slabší než v piatok. Fúkať bude prevažne severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou od 5 do 30 km/h. Na viacerých miestach bude dokonca takmer bezvetrie.
Nedeľa môže priniesť prvé takmer tropické teploty
Vrchol teplého počasia príde podľa meteorológov v nedeľu. Očakáva sa prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami prechodne viac oblakov a len veľmi ojedinelé prehánky. Denné teploty vystúpia na 26 až 31 °C, čo budú na viacerých miestach najvyššie hodnoty od začiatku roka. Najteplejšie bude tradične na juhu a juhozápade Slovenska.
Aj počas nedele zostane o niečo chladnejšie na severe krajiny, kde sa budú teploty väčšinou pohybovať okolo 24 °C. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že kombinácia vysokých teplôt, slabého vetra a silného májového slnka môže zvýšiť pocitové teplo najmä v mestách. V popoludňajších hodinách tak bude vhodné myslieť na pitný režim, ochranu pred slnečným žiarením a vyhýbať sa dlhému pobytu na priamom slnku.
Vyzerá to teda tak, že Slovensko čaká prvý víkend v tomto roku, ktorý bude naplno pripomínať leto.
