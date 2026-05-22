Máj sa zmení na leto: Slovensko zasiahnu teploty až do 31 °C. Vieme, kedy bude najteplejšie

Foto: SITA

Nina Malovcová
Slovensko čaká slnečný a veľmi teplý piatok, teploty sa priblížia k hranici 30 °C.

Ak máte pocit, že máj sa tento rok rozbehol smerom k letu o niečo rýchlejšie, dnešné počasie vám to len potvrdí. Slovensko čaká veľmi teplý piatok, ktorý prinesie veľa slnka, minimum dažďa a teploty atakujúce letné hodnoty. Na niektorých miestach nebude ďaleko ani k tridsiatke.

Podľa portálu iMeteo sa o dnešné stabilné počasie stará tlaková výš nad Nemeckom. Čo pre občanov Slovenska znamená jedinú vec, čaká nás pokojný deň bez výrazných výkyvov, s prevažne jasnou oblohou a len minimom zrážok.

Po chladnejších a nestabilnejších týždňoch prichádza tak konečne obdobie, ktoré poteší milovníkov tepla aj pobytu vonku. Vyhliadky na najbližšie dni hovoria jasne, čaká nás veľa slnka, minimum zrážok a postupný príchod prvých takmer tropických dní tohto roka.

Nad Slovenskom sa usadila tlaková výš, prinesie stabilné počasie

Za výrazným oteplením stojí tlaková výš so stredom nad Nemeckom, ktorá ovplyvňuje počasie nad naším územím už dnes. Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav počas víkendu sa navyše do našej oblasti začne od severozápadu dostávať ešte teplejší vzduch, čo sa výrazne prejaví najmä na denných maximách.

Takáto situácia zvyčajne prináša pokojné a stabilné počasie bez výrazných výkyvov. Meteorológovia preto očakávajú prevažne jasnúpolooblačnú oblohu a len minimálne množstvo zrážok. Výraznejšie dažde sa najbližšie dni neočakávajú. Ak sa niekde objavia slabé prehánky, bude to najmä vo vyšších horských oblastiach a len ojedinele.

Piatok odštartuje sériu veľmi teplých dní

dnešný deň prinesie na väčšinu Slovenska veľmi príjemné počasie. Obloha bude prevažne jasnápolooblačná a výraznejšia oblačnosť sa objaví len miestami. Najvyššie denné teploty vystúpia na 23 až 28 °C, pričom na severe Slovenska bude o niečo chladnejšie, väčšinou od 18 do 23 °C. Na juhu krajiny však už počasie začne pripomínať začiatok letných prázdnin.

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na horách vo výške 1500 metrov nad morom sa očakáva približne 11 °C, čo vytvorí dobré podmienky aj pre turistiku. Počas piatka bude zároveň citeľný severný vietor. Fúkať bude rýchlosťou približne od 10 do 35 km/h, v nárazoch môže lokálne dosahovať až 55 km/h. Najsilnejší vietor meteorológovia očakávajú najmä na juhovýchode krajiny, zatiaľ čo na strednom Slovensku bude vietor miestami len slabý.

Sobota prinesie ešte vyššie teploty

Ak dnešok bude pôsobiť letne, sobota posunie teploty ešte vyššie. Počasie zostane prevažne slnečné a suché, oblačnosti bude len minimum. Nočné teploty klesnú na 14 až 9 °C, v údoliach miestami približne na 7 °C. Po chladnejšom ráne však príde rýchle oteplenie a denné maximá sa vyšplhajú na 24 až 29 °C.

Chladnejšie zostane najmä na severe Slovenska, konkrétne na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na krajnom severovýchode. Aj tam však teploty dosiahnu približne 22 °C. Vietor bude počas soboty slabší než v piatok. Fúkať bude prevažne severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou od 5 do 30 km/h. Na viacerých miestach bude dokonca takmer bezvetrie.

Nedeľa môže priniesť prvé takmer tropické teploty

Vrchol teplého počasia príde podľa meteorológov v nedeľu. Očakáva sa prevažne jasnépolooblačné počasie, miestami prechodne viac oblakov a len veľmi ojedinelé prehánky. Denné teploty vystúpia na 26 až 31 °C, čo budú na viacerých miestach najvyššie hodnoty od začiatku roka. Najteplejšie bude tradične na juhu a juhozápade Slovenska.

Ilustračná foto: TASR – Miroslav Košírer

Aj počas nedele zostane o niečo chladnejšie na severe krajiny, kde sa budú teploty väčšinou pohybovať okolo 24 °C. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že kombinácia vysokých teplôt, slabého vetra a silného májového slnka môže zvýšiť pocitové teplo najmä v mestách. V popoludňajších hodinách tak bude vhodné myslieť na pitný režim, ochranu pred slnečným žiarením a vyhýbať sa dlhému pobytu na priamom slnku.

Vyzerá to teda tak, že Slovensko čaká prvý víkend v tomto roku, ktorý bude naplno pripomínať leto.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac