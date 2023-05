Už o niekoľko hodín nás zasiahnu búrky. V ohrození je hlavne jeden kraj, takto bude vyzerať začiatok týždňa

Uplynulý týždeň potrápili dažde ľudí v rôznych častiach Slovenska. Víkend priniesol slnečné počasie, no nezvykajte si naň, pretože už v najbližších hodinách sa zmení. Ako informuje iMeteo, v pondelok sa vrátia búrky. Spôsobiť problémy môžu najmä v Banskobystrickom kraji.

Ako avizuje portál o počasí, v pondelok okolo poludnia sa na našom území opäť sformujú prehánky a búrky.

„Pôjde o orografické búrky z tepla, ktoré sa vždy tvoria vo vlhkom vzduchu a to predovšetkým v oblasti hôr. Takéto búrky zvyknú byť nebezpečné tým, že sa jedná prevažne o stacionárne búrky, ktoré sa pohybujú veľmi pomaly a dokážu tak za pomerne krátku dobu priniesť lokálne až desiatky milimetrov zrážok, ktoré môžu spôsobiť zatopenia alebo prívalové povodne,“ vysvetľuje iMeteo.

Podobne to bude vyzerať aj v utorok. Búrky a prehánky sa budú tvoriť na viacerých miestach, no s potenciálne najnebezpečnejším počasím rátajte hlavne v Banskobystrickom kraji. iMeteo spomína, že by mohlo narobiť aj menšie škody.