Zuzka a Ondro odišli žiť do Španielska: Naše mesačné náklady sú 300 eur. V Granade je život lacnejší než v Bratislave

Zuzku a Ondra si získalo cestovanie a na svojom profile Rande so svetom sa delia so svojimi zážitkami či tipmi. Aktuálne žijú v Granade, kam ich priviedlo Zuzkine štúdium a venujú sa napríklad sprevádzaniu či organizovaniu výletov. O živote v Španielsku prinášajú množstvo zaujímavých informácií, napríklad akým poverám miestni veria, alebo čo by ste mali o Španieloch vedieť. No okrem toho vyskúšali aj zaujímavé spôsoby cestovania — bývali zadarmo výmenou za stráženie zvierat či dobrovoľníčili v Nepále.

V rozhovore so Zuzkou a Ondrom sa dozviete aj: ako vyzerá ich život v Španielsku a v čom sa líši od toho na Slovensku;

na čo si nedokázali zvyknúť a čím si ich naopak získalo;

čo je lacnejšie v porovnaní so Slovenskom a aké sú ich mesačné náklady na život;

ako sa im podarilo mať pri cestovaní ubytovanie zadarmo;

že to môžete vyskúšať aj vy a ako to funguje;

prečo sa rozhodli ísť robiť dobrovoľníkov do Nepálu;

čo bolo náplňou ich práce;

ako vyzerá život v tejto krajine tretieho sveta;

prečo by sa tu muž a žena nemali držať na ulici za ruky;

čo ich táto skúsenosť naučila.

Ako ste sa dostali k cestovaniu?

Vždy nás to ťahalo k spoznávaniu nových miest. Začalo to nevinne, jednodňovým výletom k našim rakúskym susedom, neskôr sme chodili na víkendové pobyty po celom Slovensku, išli sme na klasickú dovolenku do Chorvátska a pomaly, ale isto sa z toho stala závislosť.

Prestali sme si dávať materiálne darčeky k sviatkom a namiesto toho sme vždy radšej vycestovali na nové a zaujímavé miesta.

Minulý rok sme do toho spadli úplne a každý mesiac sme navštívili inú destináciu. Navštívili sme Egypt, Taliansko, Slovinsko, Maroko, Maďarsko, Chorvátsko, precestovali sme južné Španielsko a Kanárske ostrovy. Dnes sú to už tri roky, čo spolu cestujeme a jeden rok, čo naše zážitky zdieľame na sociálnych sieťach.

Momentálne žijete v Granade. Čo vás sem priviedlo?

Hlavným dôvodom nášho sťahovania do Granady bol Zuzkin Erasmus. Avšak Španielsko sme si obidvaja zamilovali, chceli by sme tu stráviť viac ako jeden školský rok a precestovať ho skrz-naskrz.

Ako sa líši život v Španielsku od toho na Slovensku?

Je tu oveľa teplejšie podnebie, čo má podľa nás veľký vplyv aj na miestne obyvateľstvo. Španieli sa nikam neponáhľajú, vždy meškajú a v porovnaní s nami Slovákmi sú oveľa uvoľnenejší. Pracovať sa tu začína až po 9:00. Poobede má väčšina prevádzok siestu, čo je v podstate prestávka od pracovnej vyťaženosti.

Asi najväčší kultúrny šok pre nás bol fakt, že čas večere je až po 21:00 (áno, aj pre tie najmenšie deti). Mladí ľudia chodia na diskotéku až po 1:00 a sú tam pokojne do 8:00 rána. Každý večer sa naplnia všetky tapas bary a reštaurácie do posledného miesta, pretože Španieli dbajú na to, aby trávili veľa času s rodinou a priateľmi. Je to pre nich dôležitejšie, ako naháňať sa za peniazmi a kariérou. Ako povedal Zuzkin učiteľ po skončení hodiny: “A teraz choďte všetci do baru. Pretože čo je viac, ako posedenie na terase pri pive a tapas v dobrej spoločnosti.” Čím do bodky vystihol španielsku náturu.

Čím vám najviac vyhovuje? A je niečo, na čo ste si nedokázali zvyknúť?

Na Španielsku sa nám páči jeho rôznorodosť. Aj keď je známe hlavne plážami a slnečnými dňami, neponúka len to. Nachádzajú sa tu pohoria ako Sierra Nevada či Pyreneje. Úžasná príroda, jazerá, vodné nádrže a dokonca aj púšť. História Španielska (maurská minulosť, zlatý vek, občianska vojna, diktatúra a návrat k demokracii), ktorá je cítiť pri návšteve historických centier miest. Španielska kultúra, a to, ako Španieli dbajú na to, aby sa tradície dodržiavali a aby každú udalosť oslávili vo veľkom štýle.

To je presne to, čo nám vyhovuje. Pretože pri cestovaní vyhľadávame mix oddychu, turistiky, spoznávania miest, miestnej kultúry a, samozrejme, jedla. Preto sme si tu obľúbili aj miestny fenomén tapas, čo je vlastne menšia porcia rôzneho jedla podávaná k nápoju. Granada je špecifická tým, že väčšina tapas barov ponúka relatívne veľkú porciu pokrmu, napríklad k pivu, úplne zadarmo. No a, samozrejme, ľudia. Španieli sú veľmi priateľskí a nerobí im problém dať kompliment náhodným okoloidúcim.

Stále si však nevieme zvyknúť na nedochvíľnosť a lajdáctvo. Každá udalosť začína minimálne o pol hodinu neskôr, ako je plánovaná, alebo je zrušená úplne bez udania dôvodu. Mailová komunikácia je tiež náročná a na odpoveď si počkáte aj týždeň. Máte rezervované auto na 8:00? No tak rátajte s tým, že ho dostanete o 11:00.

Je život v Granade finančne nákladnejší v porovnaní so Slovenskom?

Nedá sa to špecifikovať pre celé Španielsko, pretože život v Madride alebo Barcelone je určite nákladnejší ako povedzme v Bratislave. Ale tu v Granade práve naopak. Napríklad ceny niektorých potravín sú nižšie ako na Slovensku, takisto pohonné hmoty sú v Španielsku lacnejšie. Na druhú stranu verejná doprava je drahšia, ale aj kvalitnejšia. Naše mesačné náklady sa pohybujú okolo 300 eur na osobu. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie v zdieľanom byte, strava, telefón aj zábava.

Okrem „bežného“ cestovania ste vyskúšali aj zaujímavý koncept — v Španielsku ste strážili domáce zvieratá výmenou za ubytovanie zadarmo. Viete nám opísať, ako to prebiehalo?