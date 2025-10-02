Uveril podvodníkom a prišiel o takmer 60-tisíc eur: Bratislavský dôchodca naletel prefíkanému triku, polícia varuje občanov

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Obeťou podvodu sa stal 75-ročný muž z Bratislavy.

Polícia začala trestné stíhanie pre podvod na 75-ročnom seniorovi z Bratislavy, ktorého podvodníci obrali takmer o 60 000 eur. V prípade preukázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody vo výške dvoch až ôsmich rokov. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ozrejmila, že od piatka (26. 9.) do štvrtka zaznamenala 56 podvodných telefonátov. Jeden z nich bol pre páchateľov úspešný. Obeťou podvodu sa stal 75-ročný muž z Bratislavy.

Podvodníci sa vydávali za policajta a pracovníkov NBS

„Tomuto v piatok popoludní zatelefonoval muž, ktorý sa mu predstavil ako policajt z Popradu menom Bc. Pavol Michálik a oznámil poškodenému, že podozrivá osoba sa v Poprade pokúsila na jeho meno vybaviť úver na sumu 10 000 eur. Následne kontaktovali poškodeného bezpečnostní pracovníci Národnej banky Slovenska pod menom Roman Kmeť a Ing. Alex Choma, ktorí poškodeného ďalej inštruovali k činnosti na ochránenie svojich finančných prostriedkov, ktoré má na svojom bankovom účte,“ spresnila polícia.

Jednou z takýchto činností bolo nainštalovanie si aplikácie k ďalšej bezpečnej komunikácii. Cez túto aplikáciu poškodený ďalej dostal podľa polície fotografie služobných preukazov pracovníkov Národnej banky Slovenska, ako aj služobného preukazu policajta – vyšetrovateľa. Taktiež dostal i poučenie o mlčanlivosti s tým, že ak ju poruší, hrozí mu pokuta vo výške 5 000 000 eur.

Senior previedol peniaze do zahraničia

„Po tomto následne poškodeného inštruovali k ochrane jeho finančných prostriedkov tak, že tieto mal previesť na ich bezpečnostný účet vedený v Nemecku, čo aj v strachu o stratu svojich úspor poškodený vykonal. Takýmto konaním pripravili podvodníci 75-ročného muža o sumu takmer 60 000 eur,“ doplnili policajti.

V tejto súvislosti opätovne upozorňujú občanov, že polícia nikdy neposiela fotografie služobných ani iných preukazov. Rovnako nikdy od občanov nežiada, aby vyberali alebo odovzdávali peniaze cudzím osobám či prevádzali svoje peniaze na iné účty alebo si inštalovali aplikácie do svojich telefónov.

„Ak prijmete takýto hovor, okamžite zložte a kontaktujte políciu na čísle 158. Nikdy nedávajte peniaze neznámym osobám,“ uzavrela polícia.

