Proces s Jurajom Cintulom sa blíži do finále: Na súde zazneli utajené prílohy aj dôkazy vrátane zakrvavenej Ficovej košele

Proces s atentátnikom Jurajom Cintulom na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), je vo finále.
Šiesty pojednávací deň pokračoval čítaním prepisov časti telefonických hovorov medzi strelcom a jeho rodinou, ako aj zvukových záznamov medzi ním a nasadeným agentom. Vo štvrtok súd predložil procesným stranám aj vecné dôkazy, ktoré súvisia so skutkom, medzi nimi aj zakrvavenú košeľu či nohavice premiéra. Čítala sa aj utajovaná príloha, ale bez prítomnosti verejnosti.
Očakávajú sa záverečné reči
Po vyhlásení predsedu senátu o ukončení dokazovania sa očakáva, že sa začnú záverečné reči. Podľa predchádzajúcich vyjadrení prokurátorky, právneho zástupcu poškodeného predsedu vlády, obhajoby a samotného obžalovaného sa odhadujú zhruba na štyri hodiny.
Argumenty obhajcu
Podľa obhajcu Namira Alyasryho nahrávky, ktoré vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici medzi jeho klientom a agentom, majú dokazovať, že Juraj Cintula neútočil na celú vládu, ale iba na premiéra. O páde vlády sa vyjadroval až po tom, keď sa ho na to začal vypytovať agent.
„Nahrávkami chceme preukázať tie skutočnosti, že ak prokurátorka v obžalobe argumentovala určitými staťami, v ktorých rozprával môj klient s manželkou o páde vlády súčasného predsedu, bolo to až po tom, ako prvýkrát začal túto tému otvárať nasadený agent. Dovtedy sa vyjadroval negatívne výlučne len na osobu predsedu vlády,“ zdôraznil obhajca s tým, že „ale chápe, že prokurátorka sa musí snažiť ‚udržať‘ terorizmus“.
Obžaloba z teroristického útoku
Dôchodca Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Podľa obhajcu Alyasryho postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.
Motív útoku
Juraja Cintulu mal k skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu, ktorý sa začal 8. júla. Jeho zdravie sa rozhodol poškodiť údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
