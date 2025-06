Utrpí jej imidž: Známy jasnovidec varuje pred pádom Meghan Markle, ktorá bude čeliť najťažším výzvam

Populárny prorok vyslovil niečo, čo sa zrejme slávnej dvojnásobnej mamičke, ktorá sa pred 5 rokmi rokmi rozhodla pre život za veľkou mlákou, nebude páčiť. Podľa neho by vojvodkyňa zo Sussexu mohla mať pred sebou niekoľko výziev. Bude čeliť nepríjemnostiam a problémom, ktoré preveria, či to naozaj zvládne. Údajne pôjde o veľkú skúšku a ťažké obdobie, ku ktorému dôjde postupne v druhej polovici tohto roku.

Odvážne slová o budúcnosti Meghan Markle vyslovil 38-ročný Athos Salomé z Brazílie, ktorý je pre svoje presné predtuchy v priebehu rokov označovaný za „živého Nostradamusa“. Prorok predpovedal, čo by mohlo čakať 43-ročnú vojvodkyňu zo Sussexu, uviedol Daily Express.

Stiahne sa do úzadia

Salomé, ktorý veľmi presne predpovedal pandémiu COVID-19 a smrť kráľovnej Alžbety II., povedal pre Daily Mail, že by sa vojvodkyňa mohla budúci rok stiahnuť z centra pozornosti. Myslí si tiež, že manželka princa Harryho by mohla čeliť „konfliktu“ s Netflixom, čo by mohlo viesť k zrušeniu ich spolupráce, spolu s „logistickými prekážkami“ súvisiacimi s jej značkou As Ever, ktorá začiatkom tohto mesiaca uviedla na trh prvé produkty.

„Meghanin imidž bude do konca roka 2025 čeliť najtvrdšej skúške. Predvídam explozívne odhalenia od bývalých zamestnancov alebo odcudzených spojencov. Kritika dosiahne bod varu a Meghan sa v reakcii na to v priebehu roka 2026 stiahne z centra pozornosti,“ vyšiel s pravdou von spomínaný jasnovidec, podľa ktorého sa sympatická tmavovláska ešte pred tým, než o nej nebudeme nič počuť, zapojí do novej šou, ktorá sa bude zaoberať „emocionálnymi jazvami, ktoré zanechala monarchia a mediálna kontrola“.

Návrat k herectvu