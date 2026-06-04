Útok na bezbranné zviera skončil tragicky: Opitý muž zabil psa lopatou, súd už rozhodol o treste

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vymeral 30-ročnému mužovi z východného Slovenska za usmrtenie psa trest odňatia slobody na 12 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová uviedla, že muž bol uznaný vinným z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.
Incident sa stal ešte v júni minulého roka v meste Krompachy. „Muž pod vplyvom alkoholu najmenej dvakrát udrel lopatou päťročného krátkosrstého kríženca psa po hlave. Pes utrpel poranenia lebky a mozgu, ktorým následne podľahol,“ uviedla hovorkyňa.
Muž musí nahradiť aj vzniknutú škodu
Polícia muža zadržala a vyšetrovateľ environmentálnej kriminality ho následne obvinil. Okrem trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom je odsúdený povinný uhradiť majiteľovi psa škodu. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
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