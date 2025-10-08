Utekajte naposledy k moru, ubytujete sa len za 3,50 eura: Našli sme letenky do lacného klenotu, je tu teplo aj na jeseň

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Našli sme letenky, s ktorými ste pri mori za štyri hodiny a užijete si ho ešte aj v nasledujúcich týždňoch. 

Vonku poriadne prituhlo a ak nepatríte medzi milovníkov zimy, stále môžete vyraziť za teplom. A nemáme na mysli exotické destinácie na druhom konci sveta. 

Európska jeseň a zima sú ideálnymi na spoznávanie vzdialených kútov sveta, ktoré lákajú vysokými teplotami. No nie každý má možnosti a priestor kúpiť si letenky za stovky eur a stráviť dva dni len cestovaním. Našli sme letenky, s ktorými máte poslednú možnosť v tomto roku vytiahnuť plavky a vychutnať si príjemné slnečné lúče.

Hor sa na výlet začiatkom novembra

Jednosmerné letenky do egyptskej Hurgady štartujú na príjemných 48 eurách. Za túto sumu môžete vyraziť na dovolenku napríklad 30. novembra. Ak si priplatíte 4 eurá, k perle Červeného mora sa viete dostať už 6. novembra. Letí sa z Budapešti nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 3 hodiny a 50 minút.

Foto: Screen Kiwi

Ak sa vyberiete do Hurgady v spomínanom termíne a na dovolenke strávite 7 nocí, za spiatočnú cestu zaplatíte 204 eur. Nie je to najmenej, no ak túžite po kúsku tepla v tomto období, je to jedna z mála možností, ktoré máte relatívne nablízku.

Čo sa ale na jesennej dovolenke v Egypte oplatí, je ubytovanie. Ceny začínajú skutočne len na pár eurách.

Foto: Screen Kiwi

Lákadlom môže byť šialene lacné ubytovanie

Do vyhľadávača na obľúbenom portáli sme zadali dátumy od 6. do 13. novembra a zostali v šoku. Najnižšie ceny ubytovaní pre dve osoby na 7 nocí začínajú pod cenovkou 50 eur. Napríklad za izbu s manželskou posteľou dáte len 47 eur, čo vychádza na približne 6,70 eura na noc, teda asi 3,35 eura na jedného. Pri takýchto ponukách, samozrejme, luxus nečakajte. No ak vám stačí miesto, kam sa prídete vyspať a väčšinu dňa aj tak strávite vonku, tak prečo nie.

Možností ubytovania do 100 eur na 7 nocí nájdete niekoľko desiatok, takže je z čoho vyberať a vyjde vás v prepočte len na pár šupov. To znamená, že aj keď za letenky do Hurgady zaplatíte o niečo viac, dorovná sa vám to na lacnom ubytovaní. Čiže ak máte chuť, opäť vyťahujte plavky a vyrazte na dovolenku k moru ešte pred Vianocami.

