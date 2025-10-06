Smutná správa: Obľúbené termálne kúpele s bazénmi so 40 °C vodou zatvorili. Pod holým nebom sa už neokúpete

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Na ich návštevu si budete musieť počkať asi tri roky.

Jeseň je ako stvorená na kúpanie pod holým nebom v horúcej vode. Na Slovensku, ale aj v okolí nájdete viacero zaujímavých miest, kde si viete príjemne oddýchnuť. Smutnou správou je, že jedny z obľúbených termálnych kúpeľov, ktoré nájdeme len na skok u našich susedov, zatvorili, a tak skoro sa v nich neokúpete. 

Termálne kúpele Gellért v Budapešti patria medzi najpreslávenejšie v Maďarsku a obľúbilo si ich aj množstvo Slovákov. Ak ste sa sem plánovali vybrať na výlet v nasledujúcich týždňoch, asi vás sklameme. Od prvého októbra sú zatvorené a tento stav potrvá až do roku 2028, avizujú na svojom webe.

Foto: Profimedia

Dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia, ktorá má potrvať až tri roky, informoval magazín Time Out. Môžeme teda očakávať, že známe kúpele, ktoré boli otvorené už v roku 1918, prejdú výraznejšími zmenami, čo môžu návštevníci nepochybne iba oceniť.

Zatiaľ môžete navštíviť ďalší klenot

Ako ukazujú dáta portálu TripAdvisor, kúpele Gellért hodnotia ľudia ako druhé najobľúbenejšie v celom Maďarsku. Ich lákadlom boli najmä bazény s liečivou vodou s teplotou dosahujúcou 35 – 40 °C a ich unikátna historická architektúra.

Prvenstvo im vyfúkli Széchenyiho termálne kúpele, ktoré nájdete rovnako v Budapešti a patria medzi špičku v Európe. Takže ak zatiaľ hľadáte alternatívu, tu si prídete na svoje. Nedávno sme ich navštívili aj my a či sa to oplatí, sme pre vás zhrnuli v reportáži.

