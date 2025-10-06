Smutná správa: Obľúbené termálne kúpele s bazénmi so 40 °C vodou zatvorili. Pod holým nebom sa už neokúpete

Jeseň je ako stvorená na kúpanie pod holým nebom v horúcej vode. Na Slovensku, ale aj v okolí nájdete viacero zaujímavých miest, kde si viete príjemne oddýchnuť. Smutnou správou je, že jedny z obľúbených termálnych kúpeľov, ktoré nájdeme len na skok u našich susedov, zatvorili, a tak skoro sa v nich neokúpete.
Termálne kúpele Gellért v Budapešti patria medzi najpreslávenejšie v Maďarsku a obľúbilo si ich aj množstvo Slovákov. Ak ste sa sem plánovali vybrať na výlet v nasledujúcich týždňoch, asi vás sklameme. Od prvého októbra sú zatvorené a tento stav potrvá až do roku 2028, avizujú na svojom webe.
Dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia, ktorá má potrvať až tri roky, informoval magazín Time Out. Môžeme teda očakávať, že známe kúpele, ktoré boli otvorené už v roku 1918, prejdú výraznejšími zmenami, čo môžu návštevníci nepochybne iba oceniť.
Zatiaľ môžete navštíviť ďalší klenot
Ako ukazujú dáta portálu TripAdvisor, kúpele Gellért hodnotia ľudia ako druhé najobľúbenejšie v celom Maďarsku. Ich lákadlom boli najmä bazény s liečivou vodou s teplotou dosahujúcou 35 – 40 °C a ich unikátna historická architektúra.
Prvenstvo im vyfúkli Széchenyiho termálne kúpele, ktoré nájdete rovnako v Budapešti a patria medzi špičku v Európe. Takže ak zatiaľ hľadáte alternatívu, tu si prídete na svoje. Nedávno sme ich navštívili aj my a či sa to oplatí, sme pre vás zhrnuli v reportáži.
