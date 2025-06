Úprimné priznanie herca zo Sľubu, ktoré mnohých prekvapí: Od seriálu nemal žiadne očakávania, no cítil veľkú zodpovednosť

Mladý charizmatický herec sa ako blesk z jasného neba objavil vo vodách šoubiznisu. Bol to celkom rýchly vpád medzi celebrity, k čomu mu dopomohli dva veľké televízne projekty. Najprv prišiel Sľub, kde hrá jednu z hlavných postáv, a aby toho nebolo málo, v tesnom závese vtrhol do televíznej zábavy a tanečnej šou Let’s Dance, ktorá taktiež prispela k jeho sláve. O to viac, keď so svojou tanečnou partnerkou vyhral celú súťaž. Hoci ostatní by jasali od šťastia a užívali by si pozornosť, on pôsobí pokojne a stojí nohami pri zemi.

Retro seriál sa teší veľkej popularite, fanúšikovia si užívajú každú jednu časť a s napätím sledujú, ako sa to vyvinie medzi učiteľkou Zuzanou a telocvikárom Michalom, ktorého hrá Kristián Baran. Najnovšie už medzi nimi preskočila iskra a diváci im fandia. Keďže je Sľub prvým televíznym projektom takéhoto formátu, nie div, že má úspech. Ako však priznal Kristián v podcaste Mimóza, nemal žiadne očakávania.

Chcel podať čo najlepší výkon

„Keď už do niečoho idem, tak proste idem, „makám“ na tom. Neviem robiť veci na 80 % a to sa stalo aj v Let’s Dance. Lebo napríklad v Sľube som nemal nejaké očakávania, skôr som cítil veľký pocit zodpovednosti,“ vyšiel s pravdou von charizmatický herec, ktorý stvárňuje jednu z troch hlavných postáv. „Spočiatku som si myslel, že sa to točí okolo tých troch hlavných postáv, a preto som si vravel, že musím podávať taký výkon, aby to bolo pozerateľné od začiatku do konca,“ pokračoval.

Ako ďalej doplnil, mal pocit, že musí podržať ostatných kolegov a dávať si pozor na to, ako to zahrá. „Potom neskôr som prišiel na to, že áno, síce točíme veľa, ale koniec koncov, keď som si napríklad potom neskôr pozrel príbehy aj ostatných rodín, ktoré tam sú, lebo tam je viacero rodín, tak som pochopil, že ono to vlastne pôsobí, že sú všetci vyrovnaní a to je na tom super, že je to také rôznorodé, viacero rodín, viacero pohľadov,“ dodal Kristián.

Zaujímali ho ohlasy divákov