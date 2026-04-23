Úprimné priznanie Heidi z Mama, ožeň ma bez filtrov: Jej prvé slová po vypadnutí mnohých prekvapia

Reality šou často ukazujú len zlomok toho, čo účastníci naozaj prežívajú. Hoci emócie, tlak, očakávania aj sklamania sa naplno prejavia zvyčajne až po vypnutí kamier, jedna účastníčka svoje pocity ani zďaleka neskrývala.
Takmer od začiatku bolo očividné, že nie je nadšená z toho, že prikývla na účinkovanie v známej reality šou Mama, ožeň ma. Na prvý pohľad výrazná a sebavedomá blondínka Heidi jednoznačne vyčnieva spomedzi ostatných dievčat svojou autenticitou a takmer nulovým strachom vyjadriť sa tak, ako sa veci majú. Tentoraz však pre Nový čas prehovorila naplno.
Zostala kvôli zmluve
Heidi, ktorá sa spolu s inými účastníkmi objaví v špeciálnej sérii Bez servítky, sa v šou uchádzala o Tomáša, ktorý neskrýval svoju lásku k 3D tlačiarni. Spoločnosť jej robili ďalšie súťažiace – Miška a Viki, s ktorými si očividne celkom sadla, hoci to nemožno povedať o charizmatickom mužovi, ktorý si vyslúžil prezývku “bystrický Legolas”.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Atmosféra medzi dievčatami bola miestami napätá, keďže každá z nich mala rovnaký cieľ. Šou tak nebola len o sympatiách, ale aj o tom, ako zvládnu tlak, očakávania a vzájomnú konkurenciu. Aspoň tak to na začiatku vyzeralo. Postupne však vyšlo na svetlo sveta, že ani jednému z dievčat Tomáš nesadol, a už išlo len o to, prečkať, kým to celé skončí.
Najprv vypadla Viki, ktorá šokovala Tomáša zárobkom, aký by mal mať jej vysnívaný muž a nasledovala mierna roztržka v kuchyni pre raňajky, a najnovšie sa k nej pridala aj Heidi. Hoci si myslela, že pôjde domov ako prvá, potešila sa, keď si ju Tomáš nakoniec nevybral ako svoju vyvolenú.
Uvažovala totiž nad predčasným odchodom zo šou. “Rozmýšľala som, ale zmluva je zmluva. A keď si niečo neprečítaš a podpíšeš to, tak to tak aj dopadne…” uviedla Heidi, ktorá tým zrejme narážala na to, že si niečo nevšimla pri podpisovaní kontraktu. Prvé pocity charizmatickej blondínky po tom, ako si zbalila veci do kufra, boli jasné. “Konečne domov,” objasnila Heidi, čo si pomyslela po tom, ako odišla od Tomáša a jeho mamičky Janky.
Nahlásiť chybu v článku