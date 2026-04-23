Úprimné priznanie Heidi z Mama, ožeň ma bez filtrov: Jej prvé slová po vypadnutí mnohých prekvapia

Reprofoto: TV JOJ

Jana Petrejová
Povedala naplno, čo si myslí.

Reality šou často ukazujú len zlomok toho, čo účastníci naozaj prežívajú. Hoci emócie, tlak, očakávania aj sklamania sa naplno prejavia zvyčajne až po vypnutí kamier, jedna účastníčka svoje pocity ani zďaleka neskrývala.

Takmer od začiatku bolo očividné, že nie je nadšená z toho, že prikývla na účinkovanie v známej reality šou Mama, ožeň ma. Na prvý pohľad výrazná a sebavedomá blondínka Heidi jednoznačne vyčnieva spomedzi ostatných dievčat svojou autenticitou a takmer nulovým strachom vyjadriť sa tak, ako sa veci majú. Tentoraz však pre Nový čas prehovorila naplno.

Zostala kvôli zmluve

Heidi, ktorá sa spolu s inými účastníkmi objaví v špeciálnej sérii Bez servítky, sa v šou uchádzala o Tomáša, ktorý neskrýval svoju lásku k 3D tlačiarni. Spoločnosť jej robili ďalšie súťažiace – Miška a Viki, s ktorými si očividne celkom sadla, hoci to nemožno povedať o charizmatickom mužovi, ktorý si vyslúžil prezývku “bystrický Legolas”.

Atmosféra medzi dievčatami bola miestami napätá, keďže každá z nich mala rovnaký cieľ. Šou tak nebola len o sympatiách, ale aj o tom, ako zvládnu tlak, očakávania a vzájomnú konkurenciu. Aspoň tak to na začiatku vyzeralo. Postupne však vyšlo na svetlo sveta, že ani jednému z dievčat Tomáš nesadol, a už išlo len o to, prečkať, kým to celé skončí.

Najprv vypadla Viki, ktorá šokovala Tomáša zárobkom, aký by mal mať jej vysnívaný muž a nasledovala mierna roztržka v kuchyni pre raňajky, a najnovšie sa k nej pridala aj Heidi. Hoci si myslela, že pôjde domov ako prvá, potešila sa, keď si ju Tomáš nakoniec nevybral ako svoju vyvolenú.

Foto: TV JOJ

Uvažovala totiž nad predčasným odchodom zo šou. “Rozmýšľala som, ale zmluva je zmluva. A keď si niečo neprečítaš a podpíšeš to, tak to tak aj dopadne…” uviedla Heidi, ktorá tým zrejme narážala na to, že si niečo nevšimla pri podpisovaní kontraktu. Prvé pocity charizmatickej blondínky po tom, ako si zbalila veci do kufra, boli jasné. “Konečne domov,” objasnila Heidi, čo si pomyslela po tom, ako odišla od Tomáša a jeho mamičky Janky.

Iný pred kamerami?

Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
