Úprimná Adela Vinczeová: Opísala, ako synovi vysvetľujú jeho príchod do ich rodiny

Nie každá rodina vzniká podľa predstáv, ktoré si človek vysníva na začiatku. Niekedy totiž život prinesie nečakané okolnosti, ktoré napokon vedú k úplne inej, no rovnako naplnenej ceste k rodičovstvu.
Moderátorka Adela Vinczeová, ktorá čoskoro odštartuje svoju novú reláciu U Adely u našich českých susedov, dnes otvorene hovorí o rozhodnutí, ktoré zásadne ovplyvnilo jej život aj pohľad na rodičovstvo. Spolu s manželom napokon našli cestu k rodine inak, než pôvodne plánovali. O svojej osobnej skúsenosti prehovorila v relácii eXtra Host.
S manželom Viktorom Vinczem sa najskôr snažili o dieťa prirodzenou cestou, no neskôr vyšlo najavo, že problém je na jeho strane. Viktor sa napokon rozhodol hovoriť o tejto téme otvorene, keď videl, že jeho manželka musí opakovane čeliť otázkam okolia o tom, kedy sa stane mamou. Hoci dvojica uvažovala aj nad umelým oplodnením, napokon sa rozhodla vydať iným smerom.
Prečo sa rozhodla odmietnuť umelé oplodnenie
Adela priznala, že nad možnosťou asistovanej reprodukcie uvažovali, no ona sama cítila, že to nie je riešenie, s ktorým by bola vnútorne stotožnená. „Ja som nejako vnímala svoje telo tak, že nechcem ísť na umelé oplodnenie. Povedala som si: Na svete už bude aj tak dosť detí, ktoré nemajú rodičov, tak ja nebudem cieliť na to, aby som ho sem priviedla nejakými laboratórnymi pokusmi,“ priblížila svoj postoj.
Pripomenula, že ešte pred podobným rozhodnutím je dôležité prijať aj možnosť, že rodičovstvo sa nemusí naplniť. „Myslím si, že je veľmi dôležité predtým, než človek ide buď na umelé oplodnenie, alebo cestou adopcie, predovšetkým sa zmieriť s tým, že deti možno jednoducho nebudú, pretože nemôžu byť výsledkom nášho lipnutia, aby nám potom zaplnili nejakú dieru v živote,“ vysvetlila.
