Upratovanie bez stresu: Toto sú roboty, ktoré to zvládnu za vás

No čo ak by to išlo aj inak? Technológie dnes dokážu zastúpiť čoraz viac domácich prác a jednou z tých, pri ktorých je to fakt cítiť, je vysávanie a umývanie podláh.

Robotické vysávače už dávno nie sú len drahou vychytávkou pre technologických nadšencov. Na trhu nájdete modely, ktoré zvládnu kompletnú údržbu domácnosti, a to často aj bez vašej pomoci. Jedna z noviniek, ktorá púta pozornosť, je séria Dreame L40 – a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Keď sa technológia stretne s praktickosťou

Tieto zariadenia kombinujú vysávanie s mopovaním, takže si poradia s prachom, omrvinkami aj zaschnutými škvrnami naraz. Vďaka tomu, že dokážu rozlíšiť typ povrchu, vedia prispôsobiť spôsob čistenia – čo ocení každý, kto doma zápasí s kombináciou kobercov a tvrdých podláh.

Najvyšší model série, L40s Pro Ultra, je určený tým, ktorí doma riešia viac než len pár chlpov z koberca. Vysoký sací výkon až 19 000 Pa a pokročilá navigácia pomocou kamery z neho robia šikovného pomocníka aj do členitejších priestorov. Bonusom je stanica, ktorá sa postará o dobitie aj doplnenie vody – takže netreba riešiť každodennú údržbu.

Stredná cesta, ktorá neurazí

Model Dreame L40 Ultra AE je akýmsi „zlatým stredom“. Má silný sací výkon, no zároveň zostáva používateľsky prístupný. Vďaka technológii MopExtend™ zvládne vyčistiť aj rohy či ťažšie prístupné miesta s teplotou vody až 75°C a sušením s horúcim vzduchom. V praxi to znamená menej šmúh, menej opakovaného čistenia – a teda menej práce pre vás.

Jednoduchosť, ktorá dáva zmysel

Ak nehľadáte komplikovaný systém, ale skôr spoľahlivý stroj, ktorý urobí prácu za vás bez zbytočného nastavovania, mohol by vás zaujať L40 Ultra CE. Mapuje si priestor pomocou svetelného snímania a kamery, má slušnú výdrž batérie a je určený najmä do menších bytov. Ideálna voľba pre niekoho, kto chce len stlačiť tlačidlo v aplikácii alebo použiť hlasový príkaz a mať hotovo.

Záver? V dnešnej dobe už nemusíme upratovanie riešiť manuálne. Ak vám záleží na čistote, ale nechcete za ňu platiť vlastným časom, robotický vysávač môže byť presne to, čo potrebujete. A v prípade série Dreame L40 si medzi modelmi nájde to svoje každý – nech už hľadá výkonného makača, tichého pomocníka na každý deň, alebo niečo jednoduché, no efektívne a cenovo dostupné.