Unikol obsah listu Melanie Trumpovej pre Putina: Ukázalo sa, že médiá zavádzali. Tieto slová mu skutočne adresovala

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Vystríhala ho pred temnotou sveta a vyzvala, aby myslel na deti.

Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v nedeľu zverejnila obsah listu, ktorý prvá dáma USA Melania Trumpová adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V liste, v ktorom ho okrem iného vyzýva, aby myslel na deti a ich „nevinnosť, ktorá stojí nad geografiou, vládou a ideológiou“.

Nespomína však priamo utrpenie detí na Ukrajine a v Rusku, ako to naznačovali predchádzajúce informácie médií, uviedol server stanice Sky News. Kópiu „listu mieru“ najprv získala stanica Fox News Digital a neskôr ju na sociálnych sieťach zverejnili priaznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátane ministerky Bondiovej.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Naberú veci šialene rýchly spád? Trump chce zorganizovať samit s Putinom a so Zelenským už v tento deň
2.
Uniklo, čo žiadal Putin výmenou za zastavenie bojov na juhu Ukrajiny: Toto povedal Trumpovi
3.
Ak sa neuskutoční trojstranné stretnutie, Zelenskyj žiada ďalšie sankcie. Podľa neho sú účinným nástrojom
Zobraziť všetky články (1144)

List Putinovi odovzdal prezident Trump

Putin si ho údajne hneď po prevzatí z rúk Trumpa prečítal za prítomnosti americkej a ruskej delegácie počas piatkového stretnutia na Aljaške. „Každé dieťa nosí vo svojom srdci tie isté tiché sny, či sa narodilo náhodou na vidieku alebo v nádhernom centre mesta. Snívajú o láske, možnostiach a bezpečí pred nebezpečenstvom,“ napísala na úvod listu prvá dáma.

Foto: SITA/AP

Pokračovala, že v súčasnom svete „sú niektoré deti nútené niesť v sebe tichý smiech, nedotknutý temnotou okolo nich — tichý vzdor proti silám, ktoré by si mohli nárokovať na ich budúcnosť“. Putinovi odkázala, že on sám „môže obnoviť ich melodický smiech“ a že povinnosťou rodičov je „pestovať nádej budúcej generácie“, zatiaľ čo lídri „nesú zodpovednosť za to, aby starostlivosť o naše deti presahovala pohodlie úzkej skupiny“.

Posolstvo pre Putina

„Ochranou nevinnosti týchto detí urobíte viac, ako len poslúžite Rusku — poslúžite samotnému ľudstvu. Takýto odvážny nápad prekračuje všetky ľudské rozdelenia a vy, pán Putin, ste dnes schopný túto víziu realizovať jedným ťahom pera. Je čas,“ dodala Trumpová.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov Bieleho domu pôvodne informovala, že list sa týkal ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí. Ukrajina tvrdí, že desaťtisíce ukrajinských detí boli unesené alebo odvlečené do Ruska alebo na Ruskom okupované územia, a to bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov.

Kyjev to označuje za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragédia v akvaparku: Štvorročné dievčatko zomrelo v bazéne s vlnobitím, ľudia hovoria o veľkej chybe

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac