Tragédia v akvaparku: Štvorročné dievčatko zomrelo v bazéne s vlnobitím, ľudia hovoria o veľkej chybe

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Po tragédii v akvaparku obviňujú atrakciu s umelými vlnami.

Začiatok augusta priniesol do akvaparku v anglickom meste Stoke tragédiu, ktorá otriasla návštevníkmi aj verejnosťou. Štvorročné dievčatko prišlo o život v bazéne s umelým vlnobitím. Od udalosti sa vedie vášnivá diskusia o tom, či je atrakcia bezpečná pre malé deti a či vedenie zariadenia nezanedbalo opatrenia.

Ako píše portál Mirror, viacerí návštevníci tvrdia, že vlny v bazéne sú príliš silné. Jedna zo žien, ktorá tam bola s rodinou, priznala, že sa necítila v bezpečí ani ako dospelá. „Rozhodla som sa vziať deti na breh. Môj manžel zostal s naším 11 ročným synom, ktorý je skúsený plavec, ale aj on mal problém udržať sa nad vodou,“ opísala. Podľa jej slov bola sila prúdu mimoriadne veľká.

Preplnený bazén a márna snaha o záchranu

V deň tragédie bol akvapark plný ľudí. Plavčíci síce dohliadali na kľúčových miestach, no podľa návštevníkov bolo nemožné mať pod kontrolou všetky deti. „Bolo veľmi ťažké mať všetky deti na očiach, aj keď boli plavčíci rozmiestnení,“ povedala ďalšia svedkyňa.

Podľa informácií portálu BBC prišli záchranári do akvaparku popoludní. Dievčatku poskytli prvú pomoc a previezli ho do nemocnice, kde však krátko po príchode zomrelo. Polícia začala vyšetrovanie, ktoré má objasniť, ako k tragédii došlo.

Foto: Profimedia

Spoločnosť Waterworld, ktorá zariadenie prevádzkuje, odmieta, že smrť dieťaťa spôsobila atrakcia. Tvrdí, že ide o neoverené špekulácie, ktoré sa šíria na internete. „Celý náš tím vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodine malého dievčaťa,“ uviedol hovorca spoločnosti.

