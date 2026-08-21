Unikátneho konceptu sa zrejme dočkajú aj Slováci. Ikonická Marlenka spúšťa novinku a expanduje

Obľúbená Marlenka nechce zostať iba pri predaji svojich známych medových tort a ďalších sladkostí. Značka rozbieha nový koncept, ktorý spája predajňu s kaviarňou. Po otvorení prvej prevádzky v Ostrave už plánuje jeho rozšírenie aj za hranice Česka. Zamieriť chce do Poľska.
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Prvá Marlenka Café & Shop vznikla v obchodnom centre Forum Nová Karolina v Ostrave. Prevádzka bola otvorená koncom apríla 2026 a pre značku predstavuje prvý samostatný podnik mimo areálu jej výrobného závodu. Marlenka ho označuje za začiatok novej etapy a základ budúcej franšízovej siete.
Nie je to iba klasická predajňa
Nový koncept má zákazníkom ponúknuť podstatne viac než obyčajný obchod so sladkosťami. Marlenka spojila predajňu s kaviarňou, kde si ľudia môžu dať kávu a čerstvý dezert priamo na mieste. V ponuke je kompletný sortiment značky vrátane známych medových tort a medových guľôčok.
Zákazníci tam nájdu aj prémiové torty, limitované edície a novinky, ktoré nemusia byť dostupné v bežných predajniach. Súčasťou ponuky sú aj vybrané licenčné produkty.
K sladkostiam pridali vlastnú kávu
Súčasťou konceptu je aj samotná kaviareň. Marlenka v nej ponúka svoju kávu Marlenka Café a ďalšie kávové nápoje. Spoločnosť už pred otvorením ostravskej pobočky uvádzala, že cieľom je vytvoriť miesto, kde si zákazník môže dať kávu spolu s čerstvým dezertom a zároveň si zakúpiť výrobky, ktoré mu zachutia.
Koncept je tak postavený na jednoduchom princípe. Zákazník si najskôr výrobok ochutná priamo v kaviarni a následne si ho môže odniesť domov. Práve tým sa má nový formát odlišovať od bežného predaja Marlenky v supermarketoch alebo klasických predajniach.
Ostrava je iba začiatok
Marlenka otvorenie ostravskej prevádzky neprezentuje ako jednorazový projekt. Oficiálne uvádza, že otvorením prvej CAFÉ & SHOP pobočky začala budovať franšízu, ktorú chce v budúcnosti rozšíriť do ďalších veľkých miest v Českej republike aj za jej hranicami.
Majiteľ spoločnosti Gevorg Avetisjan zároveň v rozhovore pre Magazín Patriot povedal, že ostravská prevádzka je „základ franšízy“, s ktorou chce Marlenka následne vyraziť do sveta. Spomenul pritom možnosť ďalších prevádzok v Česku, napríklad v Brne či Prahe. Firma pritom už dnes predáva svoje výrobky v desiatkach krajín.
Aktuálne informácie z poľského trhu hovoria o tom, že Marlenka pripravuje vstup so svojím franšízovým systémom aj do Poľska. Spoločnosť pritom cieli predovšetkým na väčšie mestá. Medzi konkrétne spomínané lokality patria Krakov a Katovice. Informáciu priniesol poľský portál Wiadomości Handlowe v rozhovore venovanom novému konceptu Marlenka Café & Shop.
Marlenka nechce v Poľsku zostať iba pri vlastných kaviarňach a predajniach. Rokuje aj o dostupnosti svojich výrobkov vo veľkých maloobchodných sieťach Biedronka, Żabka a Dino. Práve tieto reťazce by mohli značke výrazne rozšíriť dosah na poľskom trhu.
Zatiaľ však nejde o oznámenie kaviarne v Poľsku. Marlenka podľa dostupných informácií svoj poľský vstup ešte len pripravuje.
V príprave aj Slovensko
Nový koncept pritom nemusí zostať iba v Česku a Poľsku. Marlenka zvažuje jeho rozšírenie aj na slovenský trh. Spoločnosť sme preto oslovili s otázkou, či už na Slovensku hľadá partnerov pre nový koncept Café & Shop. „Sme vo fáze finalizácie konceptov a zatiaľ nemáme partnerov,“ vyjadrila sa pre interez spoločnosť.
Ostravská prevádzka má pre Marlenku slúžiť aj ako test nového formátu. Firma na nej aktuálne overuje, ako by mohol koncept Café & Shop fungovať v praxi, pričom zároveň pripravuje jeho podobu pre budúcu franšízu.
„V Ostrave sme otvorili a finalizujeme koncept, ako by mohol fungovať ako franšíza,“ uviedol zástupca Marlenky. Podľa neho spoločnosť následne počíta s tým, že by koncept mohla sprístupniť svojim partnerom v jednotlivých krajinách.
„V každej krajine máme partnerov, s ktorými normálne spolupracujeme v rámci Marlenky, keďže fungujeme v B2B. A potom budeme mať záujem, aby už išlo o ľudí, ktorí v tejto oblasti dnes fungujú, alebo o všetkých našich partnerov. Im by sme vlastne umožnili tento koncept spustiť,“ vysvetlil.
Marlenka však zároveň zdôrazňuje, že nejde o hotový franšízový model, ktorý by bol možné okamžite otvárať v ďalších mestách. Ostravská prevádzka má najskôr ukázať, čo funguje a čo treba ešte upraviť.„Bude nám ešte nejaký čas trvať celý ten koncept finalizovať. To znamená, nehovoríme, že je to pripravené hneď dnes alebo zajtra,“ dodal zástupca spoločnosti.
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