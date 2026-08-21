Pred búrkou ich neochránil ani byt: Do budovy vo Zvolene udrel blesk, strecha začala okamžite horieť

Budova zasiahnutá bleskom

Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj

Roland Brožkovič
TASR
Bez elektriny sú naďalej tisícky domácností.

V noci zo štvrtka (20. 8.) na piatok horela strecha bytového domu vo Zvolene, v súčasnosti je požiar uhasený. Pri udalosti sa nikto nezranil. TASR o tom v piatok ráno informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

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Udalosť sa stala na Ulici Michala Miloslava Hodžu 22. Príslušníci HaZZ zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Na hasenie požiaru nasadili aj výškovú techniku HaZZ. Na mieste udalosti boli aj policajti a posádka Záchrannej zdravotnej služby. Profesionálom pomáhali i dobrovoľní hasiči. „Z bytového domu boli príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru evakuovaní obyvatelia,“ objasnilo operačné stredisko s tým, že po uhasení im byty odovzdali.

Podľa medializovaných informácií mal strechu bytovky zasiahnuť blesk a krátko na to vypukol požiar, píše web tnlive. Obyvatelia museli noc stráviť vonku a čakať do uhasenia požiaru.

Budova zasiahnutá bleskom
Foto: Facebook – Hasičský a záchranný zbor – Banskobystrický kraj

Veľké výpadky dodávok elektriny

Slovensko pritom včera zažilo mimoriadne búrlivý večer a divoké počasie napáchalo obrovské škody. Na strednom Slovensku je po búrkach, ktoré sa územím prehnali v noci zo štvrtku (20. 8.) na piatok, bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je v južných okresoch Banskobystrického kraja. Pre TASR to uviedol špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš s tým, že poruchy by mali byť odstránené do niekoľkých hodín.

SSD po búrkach eviduje deväť porúch na úrovni vysokého napätia, mimo prevádzky je približne 60 trafostaníc. „Najhoršia situácia je na juhu stredného Slovenska, a to v obciach Utekáč, Tuhár, Malé Zlievce, Muľa, Dolná Strehová, Trebušovce a Ľuboriečka, a tiež v okolí Žiaru nad Hronom, v Mýte pod Ďumbierom a Kráľovej Lehote,“ priblížil Gejdoš.

Pracovníci SSD sú naďalej v teréne a pracujú na odstraňovaní porúch. „Predpokladáme, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znovu elektrinu,“ doplnil Gejdoš s tým, že rozsah výpadkov za uplynulú noc nedosiahol úroveň energetickej kalamity.

Búrka zasiahla aj celú bratislavskú mestskú časť Ružinov. Najsilnejšie zasiahnutou časťou je Vlčie hrdlo. Popadané stromy, konáre, odtrhnuté koše a stojacu vodu odstraňujú po celom území mestskej časti. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Ružinova Martin Chren.

„Dlho do včerajšej noci a potom znova od 6.30 h ráno kolegovia z Ružinovského podniku odstraňujú škody po včerajšej ničivej búrke,“ povedal Chren. V prípade, že ľudia vedia o nejakom padnutom strome, visiacom konári či iných škodách, môžu napísať priamo na Ružinovský Podnik. „Naši dispečeri správy neustále sledujú,“ dodal.

Búrka v Bratislave
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Západné Slovensko vo štvrtok podvečer zasiahli silné búrky. Viaceré lokality vrátane Bratislavy hlásili škody. V hlavnom meste zasahovali v súvislosti s počasím aj záchranári. Obyvateľov viacerých miest a obcí trápili aj výpadky elektriny.

Čo robiť pri búrkach

Pri búrkach by sa ľudia v prvom nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve, pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí. Je počas nich tiež potrebné čo najskôr opustiť vrchol a hrebene hôr a vzdialiť sa od vysokých stromov či stožiarov. Dôležité je nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

„Počas búrky je dôležité si čo najskôr nájsť bezpečný úkryt. Ak sa nemôžete ukryť v budove chránenej bleskozvodom, skryte sa v aute a držte sa ďalej od okien. Preventívne sa odporúča vypnúť elektronické zariadenia ako mobil, rádio alebo televízor. Zamedzte kontaktu s vodivými predmetmi. Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba. Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny,“ apeloval úrad.

Pri ústupe pred búrkou odborníci odporúčajú robiť menšie kroky a ruky držať pri sebe. „Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,“ doplnili. Zároveň upozornili aj na riziká silného krupobitia. „Vyhľadajte počas neho akýkoľvek úkryt, ktorý vás ochráni pred potencionálnym rizikom zásahu krúpami. Chráňte si predovšetkým povrch hlavy, napríklad taškou, batohom, rozprestretou bundou alebo aspoň rukami, pokým sa dostanete do bezpečia,“ dodali.

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