Názov dôchodku sa zmení, peniaze neklesnú: Ako požiadať o prechod z invalidného na starobný?

Invalidná dôchodkyňa

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Ak ste poberateľom invalidného dôchodku a dovŕšili ste dôchodkový vek, je čas na zmenu typu poberaného dôchodku.

Ak ste poberateľom invalidného dôchodku a dovŕšili ste dôchodkový vek, je čas na zmenu typu poberaného dôchodku. Ako informuje samotná Sociálna poisťovňa, musíte o túto zmenu požiadať, nestane sa tak automaticky. Dôležité je však upozorniť, že k žiadosti o starobný dôchodok priložte len doklady, ktoré ste v minulosti nepredložili k žiadosti o invalidný dôchodok.

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Ako prebieha žiadosť o starobný dôchodok

Postup pri žiadosti o starobný dôchodok je rovnaký ako pre všetkých seniorov, ktorí splnia podmienky. Podanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku predstavuje významný krok, ktorý si vyžaduje správne načasovanie a voľbu vhodného postupu. Sociálna poisťovňa dnes umožňuje žiadateľom vybaviť celý proces buď z pohodlia domova v elektronickej podobe, alebo tradičnou písomnou formou. Bez ohľadu na vybranú možnosť je kľúčové dodržať zákonom stanovené lehoty a pripraviť si potrebné doklady.

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Elektronická cesta prebieha prostredníctvom portálu eSlužieb v sekcii Elektronického účtu poistenca. Po prihlásení stačí nájsť formulár pre podávanie žiadosti o starobný dôchodok a postupovať podľa pokynov. Dôležitým detailom pri elektronickom podaní je, že systém vás po vyplnení vyzve na opätovné prihlásenie, čím sa zabezpečí autorizácia a oficiálne podpísanie dokumentu.

Budova Sociálnej poisťovne
Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Ak uprednostňujete písomné vybavovanie, formulár s názvom Žiadosť o dôchodok si môžete pohodlne stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne a následne ho odoslať poštou. Druhou možnosťou je osobné doručenie do niektorej z pobočiek, prípadne osobná návšteva spojená so spísaním žiadosti priamo s pracovníkom poisťovne. Veľkou výhodou je, že si môžete vybrať ktorúkoľvek pobočku na Slovensku bez ohľadu na miesto vášho trvalého pobytu.

Treba sa pripraviť vopred

Pre hladký priebeh sa odporúča začať s plánovaním približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku. Samotný termín na spísanie žiadosti si musíte nastaviť najskôr na deň, kedy tento vek presne dosiahnete, prípadne na akýkoľvek neskorší dátum. Najjednoduchším spôsobom prihlasovania je využitie online Rezervačného systému Sociálnej poisťovne, kde si vyberiete konkrétne pracovisko a vyhľadáte presný deň a čas, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Po úspešnej rezervácii termínu obdržíte potvrdzujúcu správu. Tá okrem presného času obsahuje aj podrobný zoznam dokladov, ktoré musíte na stretnutie priniesť, a priame kontaktné údaje na zamestnanca pobočky. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností tak môžete určeného pracovníka kontaktovať ešte pred samotným spísaním žiadosti.

Žena v domove dôchodcov
Foto: Pexels

Menej poberať nebudete

Prechod z invalidného dôchodku na starobný predstavuje špecifický proces, pri ktorom má poberateľ plnú garanciu, že v dôsledku zmien finančne neutrpí. Po podaní žiadosti začína pre Sociálnu poisťovňu plynúť zákonná 60-dňová lehota na vydanie rozhodnutia. Oficiálny dokument o priznaní či úprave dávky vám bude doručený buď poštou, alebo priamo do elektronickej schránky, pokiaľ ju aktívne využívate.

V náročnejších situáciách, kedy je potrebné preveriť rozsiahlejšiu dokumentáciu alebo doplniť chýbajúce údaje, sa proces vyhodnocovania môže predĺžiť o ďalších maximálne 60 dní. O každom takomto odklade však poisťovňa poberateľa písomne informuje. Pokiaľ sú základné podmienky nároku na starobný dôchodok splnené, no na presné určenie jeho konečnej sumy chýbajú niektoré detaily, Sociálna poisťovňa môže začať vyplácať finančné prostriedky preddavkovo ešte pred vydaním definitívneho rozhodnutia.

Počítanie peňazí
Foto: Image by wirestock on Magnific

60-dňová lehota

Kľúčovou zásadou pri tomto prechode je finančná ochrana poberateľa. Sociálna poisťovňa počas 60-dňovej lehoty presne vypočíta sumu novovzniknutého starobného dôchodku a porovná ju s doteraz vyplácaným invalidným dôchodkom. Následne vám automaticky prizná a začne vyplácať ten dôchodok, ktorého suma je vyššia. Ak by sa stalo, že obe dávky vychádzajú na úplne rovnakú sumu, voľba konkrétneho dôchodku zostáva výhradne na vašom vlastnom rozhodnutí. O celej zmene a konečnom výsledku výpočtu vám Sociálna poisťovňa doručí oficiálne písomné rozhodnutie.

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