V Česku sú zo zákona zadarmo, u nás na ne mnohé dievčatá nemajú: Toto je realita na slovenských školách, prichádza zmena

Predstavte si, že by ste pri návšteve toalety v škole či v práci nenašli toaletný papier a museli by ste si ho nosiť z domu, prípadne oň s pocitom hanby prosiť učiteľa. Absurdná predstava, však? V prípade menštruačných potrieb je to pre tisíce mladých dievčat na Slovensku každodenná realita. Kým európske krajiny a najnovšie aj naši českí susedia zavádzajú menštruačné potreby na školách ako povinný hygienický štandard, na Slovensku ucelené systémové riešenie zatiaľ chýba a iniciatívu preberá súkromný sektor.
Menštruácia nie je voľba ani luxus. Je to prirodzená biologická funkcia ľudského tela. Napriek tomu na mnohých slovenských školách stále chýba dostupné vybavenie a téma je zahalená zbytočným tabu.
Po Škótsku a Francúzsku reaguje aj Česko
Pojem menštruačná chudoba označuje situáciu, keď si dievčatá alebo ženy nemôžu z finančných dôvodov dovoliť kúpiť dostatočné množstvo hygienických potrieb. Popisuje aj stav nedostatočnej edukácie o téme, ktorá často vedie k živeniu mýtov. Nejde však len o rozvojové krajiny – tento problém sa vo veľkom týka aj Európy.
- Škótsko sa stalo prvoradým priekopníkom, keď ako prvá krajina na svete schválila zákon, ktorý ukladá povinnosť poskytovať menštruačné potreby na školách a univerzitách úplne zadarmo.
- Francúzsko a ďalšie západné krajiny postupne nasledovali tento krok a osadili na toaletách bezplatné zásobníky.
- Česko spravilo krok vpred len nedávno: Česká republika prispôsobila vyhlášku ministerstva zdravotníctva, ktorá zabezpečuje dostupnosť menštruačných potrieb pre dievčatá priamo v školách ako súčasť základných hygienických štandardov.
V mnohých moderných krajinách sa tak vložky a tampóny stali úplne rovnakou samozrejmosťou ako toaletný papier či mydlo.
Slovenská realita: Vynechané hodiny, improvizované riešenia a tichá hanba
Na Slovensku je situácia pre mnohé 10- až 15-ročné dievčatá podstatne komplikovanejšia. Menštruačná chudoba tu má dve tváre:
- Materiálny nedostatok: V sociálne slabších rodinách sú vložky položkou v rozpočte, ktorá často ustupuje potravinám. Dievčatá tak počas menštruácie radšej zostávajú doma a vymeškávajú vyučovanie, čím trpia ich školské výsledky.
- Spoločenské tabu a stres v škole: Ak dievča dostane prvé krvácanie nečakane počas vyučovania a nemá pri sebe vložku, zažíva obrovský stres. Musí obchádzať spolužiačky, schovávať vložku do rukáva alebo ísť s prosbou do kabinetu.
Čo zatiaľ, kým štát váha?
Keďže systémové zmeny na celoštátnej úrovni trvajú dlho, pomocnú ruku sa rozhodli podať tí, ktorí tému detabuizácie a pomoci ženám presadzujú dlhodobo. Spoločnosť dm drogerie markt nie je v pomoci ľuďom žijúcim v menštruačnej chudobe nováčikom – bezplatné menštruačné potreby dlhodobo poskytuje školám, komunitným centrám aj organizáciám pomáhajúcim ľuďom v núdzi. Ich prirodzenú potrebu zdôrazňuje aj dostupnosťou na toaletách pre spolupracovníčky a na zákazníckych toaletách v predajni.
Už minulý rok sa spoločnosť dm Slovensko pridala k vlastnému koncernovému projektu a začala priamo zásobovať slovenské školy bez akýchkoľvek prostredníkov. Ako pre interez uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt:
Menštruačné potreby nie sú luxus. Chceme dosiahnuť, aby sa vložky na školských toaletách stali rovnakým hygienickým štandardom, akým je dnes toaletný papier, teplá voda či mydlo.
Pomoc pre 85 slovenských škôl a viac ako 10-tisíc dievčat
V novom školskom roku 2026/2027 štartuje druhý ročník úspešnej iniciatívy dm Slovensko, do ktorého sa tento rok ako dodávateľský partner pridala aj spoločnosť Procter & Gamble.
Spoločnými silami tak v novom školskom roku pomôžu až 85 základným školám po celom Slovensku, čo znamená konkrétnu a praktickú pomoc pre 10 628 žiačok vo veku 10 a viac rokov.
- 30 škôl pokračuje z 1. ročníka: Sú to školy, ktoré v praxi dokázali, že projekt má zmysel a aktívne sa venovali aj vzdelávaniu.
- 55 nových škôl sa pridáva tento rok: Na ich toaletách pribudnú nové zásobníky so zásobou vložiek.
- Celkovo 197 nových zásobníkov: Školy získajú kompletné vybavenie a celoročnú zásobu vložiek zadarmo.
Nie je to len o vložkách
Pojem menštruačná chudoba nie je len o chýbajúcich peniazoch, ale aj o nedostatku vedomostí a pretrvávajúcich mýtoch. Školy, ktoré sa do výzvy prihlásili, museli v žiadosti uviesť aj plánované edukačné aktivity.
Cieľom je, aby sa z témy menštruácie na hodinách prírodopisu, etiky či telesnej výchovy prestala robiť hrozba alebo dôvod na posmech. Ak dievčatá aj chlapci pochopia, ako ľudské telo funguje, zmizne hanba a vytvorí sa prirodzené, podporné prostredie.
Zmena vnímania menštruačných potrieb sa totiž začína presne tam, kde trávia mladí ľudia najviac času – v školských laviciach a na školských chodbách. Vďaka iniciatívam, akú realizuje dm drogerie markt, sme aj na Slovensku o krok bližšie k tomu, aby sa z vložiek na školách stal rovnaký štandard, aký dávno funguje v modernej Európe.
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