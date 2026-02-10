Únik látky zo skrinky v kabinete: Na základnej škole evakuovali 128 detí a 12 učiteľov

Nina Malovcová
Škola pristúpila k okamžitej evakuácii.

Základnú školu v Lozorne v okrese Malacky museli v utorok ráno preventívne evakuovať. Dôvodom bol nález poškodenej nádoby s nebezpečnými chemickými látkami, ktorý vyvolal obavy z možného úniku.

Podľa informácií TV Markíza si učiteľka počas vyučovania všimla poškodenú nádobu s obsahom petroleja a sodíka. Chemikálie boli uložené v skrinke v kabinete a ich stav naznačoval, že mohlo dôjsť k úniku látky.

Vedenie školy po zistení situácie rozhodlo o bezodkladnom vyprázdnení budovy. Z priestorov školy bolo evakuovaných približne 128 žiakov spolu s 12 pedagógmi. Opatrenie malo preventívny charakter a cieľom bolo vylúčiť akékoľvek zdravotné riziko.

Ilustračná foto: TASR – Daniel Stehlík

Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí vykonali kontrolné merania. Tie podľa ich zistení nepreukázali prítomnosť toxických hodnôt, ktoré by predstavovali nebezpečenstvo pre deti alebo zamestnancov školy.

