Únik látky zo skrinky v kabinete: Na základnej škole evakuovali 128 detí a 12 učiteľov

Základnú školu v Lozorne v okrese Malacky museli v utorok ráno preventívne evakuovať. Dôvodom bol nález poškodenej nádoby s nebezpečnými chemickými látkami, ktorý vyvolal obavy z možného úniku.
Podľa informácií TV Markíza si učiteľka počas vyučovania všimla poškodenú nádobu s obsahom petroleja a sodíka. Chemikálie boli uložené v skrinke v kabinete a ich stav naznačoval, že mohlo dôjsť k úniku látky.
Škola pristúpila k okamžitej evakuácii
Vedenie školy po zistení situácie rozhodlo o bezodkladnom vyprázdnení budovy. Z priestorov školy bolo evakuovaných približne 128 žiakov spolu s 12 pedagógmi. Opatrenie malo preventívny charakter a cieľom bolo vylúčiť akékoľvek zdravotné riziko.
Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí vykonali kontrolné merania. Tie podľa ich zistení nepreukázali prítomnosť toxických hodnôt, ktoré by predstavovali nebezpečenstvo pre deti alebo zamestnancov školy.
