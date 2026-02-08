Umelá inteligencia zmení 90 % povolaní: O 4 roky môže zmiznúť 212-tisíc pracovných miest

umelá inteligencia v práci

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Umelá inteligencia
Do roku 2030 by sme mohli novú éru pocítiť najmä v európskom bankovníctve, kde sa očakáva zníženie počtu zamestnancov o približne 10 percent.

Príchod umelej inteligencie (AI) a zrýchlenie celkovej digitalizácie znamená úbytok dopytu po ľudských zamestnancoch. Namiesto toho sa banky čoraz častejšie orientujú na to, ako zlepšiť efektivitu začleňovania AI.

Nemilú správu priniesli analytici z Morgan Stanley, čo je medzinárodná investičná banka a spoločnosť, ktorá ponúka finančné služby.

Pri analýze sa odborníci opierajú o dáta 35 bánk, ktoré spolu zamestnávajú zhruba 2,12 milióna ľudí. Správu priniesol Finsider s odkazom na Financial Times.

Do roku 2030 by sme mohli novú éru pocítiť najmä v európskom bankovníctve, kde sa očakáva zníženie počtu zamestnancov o približne 10 %, čo predstavuje asi 212-tisíc zrušených pracovných pozícií.

AI pripraví európske bankovníctvo o 212-tisíc pracovných miest

Finsider upozorňuje, že tieto zmeny sú už dnes viditeľné a konkrétne avizované viacerými bankami.

Holandská ABN Amro oznámila, že do roku 2028 plánuje zrušiť približne pätinu pracovných miest. Švajčiarska investičná banka UBS mení analytikov na avatary a klientom zasiela videá so simulovanými bankármi.

Šéf Société Générale Slawomir Krupa podľa Financial Times naznačil, že pri snahe o zníženie nákladov nie je „nič nedotknuteľné“.

Agentúra Bloomberg Intelligence pritom už v januári 2025 predpovedala, že globálne banky môžu v nasledujúcich troch až piatich rokoch zrušiť až 200-tisíc pracovných miest.

Ilustračná foto: Unsplash (Tabrez Syed)

Ako informuje Fin Extra, guvernér v Anglickej banke Andre Bailey zase nedávno priznal, že AI pravdepodobne nahradí ľudí v niektorých pracovných pozíciách, no masovú nezamestnanosť podľa neho nespôsobí.

Šéf výskumu európskych bánk v UBS Jason Napier uvádza: „Kto ešte potrebuje dôkaz, že AI zásadne zmení finančné služby, mal by sa pozrieť na nástroje, ktoré sú už dnes k dispozícii.“

AI ovplyvní až 90 % povolaní

Vo svojej septembrovej analýze však Stanley Morgan prišiel s teóriou, že AI celkovo zamestnanosť nezhorší – naopak, jej dosah na pracovné prostredie môže byť optimistickejší, než sa očakávalo.

