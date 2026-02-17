Ukrajine sa podarilo niečo, čo už dva a pol roka nie: Rusom „vytreli zrak“, ich postup je minulosťou

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Znovu dobyté územie sa nachádza približne 80 kilometrov východne od mesta Záporožie, teda v oblasti, kde ruské jednotky od leta 2025 dosiahli významný pokrok.

Ukrajina minulý týždeň v období medzi stredou a nedeľou opätovne dobyla od Ruska 201 štvorcových kilometrov svojho územia, vyplýva z analýzy údajov Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Využila pri tom odstavenie satelitného komunikačného systému Starlink pre ruské jednotky, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.

Opätovne dobyté územie je takmer rovnako veľké ako ruské územné zisky za celý december a je to najväčšia plocha, ktorú ukrajinské jednotky znovu získali za takéto krátke obdobie od protiofenzívy, ktorá sa začala v júni 2023.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko pripravuje „posledný úder“ zimy: Zelenskyj varuje pred masívnym útokom na energetiku
2.
Poľsko by vzhľadom na ruskú hrozbu malo mať svoj vlastný jadrový program, tvrdí poľský prezident
3.
Slabosť priťahuje agresiu: Po Mníchovskej konferencii zaznel jasný odkaz, musíme sa pripraviť na nové hrozby
Zobraziť všetky články (1620)
Foto: SITA/AP

Zablokovali Starlink

„Tieto ukrajinské protiútoky pravdepodobne využívajú nedávne zablokovanie prístupu ruských síl k Starlinku, o ktorom ruskí milblogeri (vojenskí blogeri) tvrdia, že spôsobuje problémy s komunikáciou a velením na bojisku,“ uviedol ISW, ktorý spolupracuje s ďalším americkým think-tankom, projektom Critical Threats Project.

Vojenskí pozorovatelia ešte 5. februára zaznamenali narušenie antén Starlinku, ktoré Moskva používa na frontovej línii, po tom, čo americký podnikateľ Elon Musk oznámil „opatrenia“ na ukončenie užívania tejto technológie Kremľom, pripomína AFP.

Kyjev tvrdil, že ruské drony ju používajú najmä na obchádzanie elektronických rušiacich systémov a presné zasahovanie cieľov. Bez použitia Starlinku ruské sily potom postúpili až 9. februára, pričom v ostatné dni naopak získaval pozície Kyjev.

Ruské postupy minulosťou

Znovu dobyté územie sa nachádza približne 80 kilometrov východne od mesta Záporožie, teda v oblasti, kde ruské jednotky od leta 2025 dosiahli významný pokrok.

Ilustračná foto: SITA/AP

Moskva v polovici februára kontrolovala – či už úplne, alebo čiastočne – 19,5 percenta ukrajinského územia. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku to bolo 18,6 percenta, píše AFP. Približne sedem percent – ​​Krym a časť Donbasu – bolo pritom pod ruskou kontrolou už pred začiatkom invázie vo februári 2022.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko pripravuje „posledný úder“ zimy: Zelenskyj varuje pred masívnym útokom na energetiku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac