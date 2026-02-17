Ukrajine sa podarilo niečo, čo už dva a pol roka nie: Rusom „vytreli zrak“, ich postup je minulosťou

Ukrajina minulý týždeň v období medzi stredou a nedeľou opätovne dobyla od Ruska 201 štvorcových kilometrov svojho územia, vyplýva z analýzy údajov Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Využila pri tom odstavenie satelitného komunikačného systému Starlink pre ruské jednotky, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.
Opätovne dobyté územie je takmer rovnako veľké ako ruské územné zisky za celý december a je to najväčšia plocha, ktorú ukrajinské jednotky znovu získali za takéto krátke obdobie od protiofenzívy, ktorá sa začala v júni 2023.
Zablokovali Starlink
„Tieto ukrajinské protiútoky pravdepodobne využívajú nedávne zablokovanie prístupu ruských síl k Starlinku, o ktorom ruskí milblogeri (vojenskí blogeri) tvrdia, že spôsobuje problémy s komunikáciou a velením na bojisku,“ uviedol ISW, ktorý spolupracuje s ďalším americkým think-tankom, projektom Critical Threats Project.
Vojenskí pozorovatelia ešte 5. februára zaznamenali narušenie antén Starlinku, ktoré Moskva používa na frontovej línii, po tom, čo americký podnikateľ Elon Musk oznámil „opatrenia“ na ukončenie užívania tejto technológie Kremľom, pripomína AFP.
Kyjev tvrdil, že ruské drony ju používajú najmä na obchádzanie elektronických rušiacich systémov a presné zasahovanie cieľov. Bez použitia Starlinku ruské sily potom postúpili až 9. februára, pričom v ostatné dni naopak získaval pozície Kyjev.
Ruské postupy minulosťou
Znovu dobyté územie sa nachádza približne 80 kilometrov východne od mesta Záporožie, teda v oblasti, kde ruské jednotky od leta 2025 dosiahli významný pokrok.
Moskva v polovici februára kontrolovala – či už úplne, alebo čiastočne – 19,5 percenta ukrajinského územia. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku to bolo 18,6 percenta, píše AFP. Približne sedem percent – Krym a časť Donbasu – bolo pritom pod ruskou kontrolou už pred začiatkom invázie vo februári 2022.
Nahlásiť chybu v článku