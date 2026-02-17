Rusko pripravuje „posledný úder“ zimy: Zelenskyj varuje pred masívnym útokom na energetiku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, v predvečer ďalšieho kola rokovaní predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA, upozornil na hrozbu ďalšieho masívneho ruského útoku na ukrajinské energetické zariadenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Rusko nedokáže odolať pokušeniu a chce zasadiť Ukrajincom bolestivý úder v posledných dňoch chladnej zimy,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore spoluobčanom. Spravodajské informácie podľa neho naznačujú, že Moskva pripravuje masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Rokovania v Ženeve a postoj Moskvy
Zelenskyj zároveň oznámil, že ukrajinská delegácia už dorazila do Ženevy – miesta konania ďalších rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Moskvu obvinil z toho, že nechce robiť kompromisy. „Rusko všetko odmieta, pokračuje vo svojich útokoch na frontových líniách a útokoch na naše mestá a energetické zásoby,“ povedal prezident Ukrajiny.
Kremeľ podľa neho musí byť donútený uzavrieť mier prostredníctvom uvaľovania nových sankcií na Rusko. Zelenskyj zároveň naliehal na západných spojencov Ukrajiny, aby dodali protilietadlové zbrane. „Je dôležité, aby to, o čom sme s našimi partnermi diskutovali v Mníchove, bolo okamžite implementované,“ povedal s odkazom na nedávnu Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu. Omeškania podľa jeho slov len zvyšujú škody spôsobené ruskými útokmi.
Kritická situácia počas zimy
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii. Rusko počas tejto zimy zintenzívnilo svoje letecké útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V čase, keď teploty siahajú hlboko pod nulu, sú milióny Ukrajincov bez dodávok, elektriny, tepla a vody.
