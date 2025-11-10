Ukrajina tvrdí, že zasiahla ropnú prečerpávaciu stanicu na okupovanom Kryme: Rusko zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov

Ukrajinské špeciálne jednotky v pondelok oznámili, že pri nočnom dronovom útoku úspešne zasiahli prečerpávaciu stanicu v areáli ruského ropného skladu na okupovanom Krymskom polostrove. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Hvardijské skladisko ropy je dôležitým prvkom palivového a logistického systému okupačných síl na Kryme. Má význam pre zabezpečenie vojenských objektov a dopravy nepriateľskej armády,“ uvádza sa vo vyhlásení špeciálnych síl na sieti Telegram.
A truly infernal video has surfaced from tonight’s attack by Ukrainian forces on the Tuapse seaport. The massive explosion points to a serious payload carried by an USV. Extra credit goes to the cameraman, who happened to be in the right place at the right time pic.twitter.com/wV2bzOC0J9
— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 10, 2025
Ruské ministerstvo potvrdilo, že bolo zostrelených niekoľko dronov
Počas ukrajinského dronového útoku na Krymský polostrov v nedeľu neskoro večer hlásili miestni obyvatelia niekoľko výbuchov. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že protivzdušná obrana zostrelila desať ukrajinských dronov.
Ukrajina od tohto leta zintenzívnila svoje útoky na ropné sklady, rafinérie a terminály v Rusku. Svoju taktiku zdôvodňuje tým, že tieto priemyselné objekty zásobujú ruské jednotky na Ukrajine. Kým Moskva útoky ukrajinskej armády označuje za teroristické činy, Kyjev tvrdí, že ide o údery na legitímne ciele vo vojne, ktorú Rusko rozpútalo vo februári 2022.
