Zaznela veľká rana a vyšľahli plamene: Pri výbuchu v husto obývanej oblasti prišlo o život najmenej 8 ľudí

Výbuch pri Červenej pevnosti v husto obývanej časti indického hlavného mesta Naí Dillí pripravil v pondelok o život najmenej osem ľudí, oznámila mestská polícia. Zranených je podľa médií 11 ďalších osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Príčina výbuchu, ku ktorému došlo v aute pri jednom z vchodov stanice metra, nebola bezprostredne známa a je predmetom vyšetrovania. Na zverejnených záberoch vidno plamene a dym stúpajúci z áut na preplnenej ulici v starej časti Naí Dillí. Hasiči potvrdili, že požiar zachvátil najmenej šesť áut a tri trojkolky známe ako tuk-tuk. Oheň sa medzičasom podarilo uhasiť.
„Počuli sme veľkú ranu, okná sa zatriasli,“ povedal pre televíziu NDTV jeden z obyvateľov. Červená pevnosť zo 17. storočia, známa ako ako Lál Kila, je v Indii významnou turistickou atrakciou. Z niekdajšieho sídla sultána vybudovaného za dynastie Veľkých Mogulov je v súčasnosti múzeum.
Nahlásiť chybu v článku