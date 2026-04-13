Ukrajina reaguje na voľby: Zrušili odporúčanie necestovať do Maďarska

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Krok nasleduje po víťazstve opozičnej strany Tisza.

Ukrajina v pondelok zrušila oficiálne odporúčanie pre svojich občanov, aby necestovali do Maďarska. Krok nasleduje po víťazstve opozičnej strany Tisza v nedeľňajších maďarských parlamentných voľbách, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Ministerstvo zahraničných vecí ruší predchádzajúce odporúčanie, aby sa občania zdržali ciest do Maďarska,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha.

Nová kapitola v prospech oboch krajín

Kyjev odporúčanie zaviedol minulý mesiac po tom, čo maďarské úrady zadržali sedem zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí podľa ukrajinskej strany prevážali hotovosť medzi bankami v Rakúsku a na Ukrajine.

Sybiha v ďalšom príspevku zablahoželal lídrovi maďarskej opozičnej strany Tisza Péterovi Magyarovi k víťazstvu vo voľbách. „Z našej strany sme pripravení rozvíjať vzájomne prospešnú spoluprácu, hľadať riešenia dlhodobých problémov a otvoriť novú kapitolu v prospech oboch krajín,“ napísal na sieti X. Ukrajina a Maďarsko by podľa neho mali byť dobrými susedmi, partnermi a priateľmi.

Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.

