Ukázala sa v podobe, aká sa len tak nevidí. Herečka z Dunaja, k vašim službám vyrazila dych záberom, ktorý nik nečakal

Vystupuje suverénne a nechýba jej sebavedomie. Je svojská a ambiciózna a ide si za svojím. Taká je jedna z najobľúbenejších postáv v dobovom seriáli, ktorá mnohým fanúšikom prirástla k srdcu. Už od prvej epizódy dáva Irena Bočkay najavo, že biznis pre ňu znamená veľa a rodinný podnik bude fungovať lepšie, ak sa doň bude viac angažovať.
Cieľavedomú kariéristku a dcéru majiteľa obchodného domu Dunaj čakajú v druhej sérii zaujímavé momenty, ktoré divákov zaručene prekvapia. V nemom úžase však ostanú aj potom, čo uvidia charizmatickú herečku Barboru Andrešičovú, ktorá sa ponorila do svojej hereckej úlohy na sto percent a dôveryhodne stvárňuje Irenu Bočkay. Na prvý pohľad pôsobí Irena až drsne, no jej predstaviteľka Barbora je v skutočnosti milá, empatická a chápavá, ako píše Šarm.
Jej postava má sebadôvery na rozdávanie a ide si tvrdo za svojím cieľom, no málokto vie, že v realite je herečka iná. Najnovšie sa ukázala v podobe, v akej ju nikto ešte nevidel. Málokto by to u nej čakal a možno povedať, že by to bolo úplne to posledné, čo by si mnohí vedeli predstaviť.
Umelkyňa zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, ktorá ju zachytáva pri cvičení. Zdá sa, že sa Barbora pravidelne venuje tréningom a svoje telo rozhodne nezanedbáva. Svedčia o tom vyrysované svaly na rukách, ktoré sú vidieť.
Udržať celé svoje telo vo vodorovnej polohe, pri ktorej sa človek drží len rukami okraja debničky, dokáže niekto, kto pravidelne športuje. Zdá sa, že sem patrí herečka, ktorá sa doteraz nikdy nevyjadrovala, že by sa venovala cvičeniu. V Dunaji, k vašim službám a na divadelných doskách sa zvyčajne ukazuje v rôznych kostýmoch, nikomu by preto nenapadlo, že by pod nimi skrývala vytrénované telo.
