Učiteľka z Gelnice sa mala báť návratu manžela: Len týždeň po jeho prepustení z väzby zomrela

Policajné auto

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿

Nina Malovcová
Smrť učiteľky z Gelnice sprevádzajú znepokojujúce zistenia o jej manželovi.

Prípad tragickej smrti 47-ročnej učiteľky z Gelnice naberá ďalší rozmer. Zatiaľ čo polícia vyšetruje okolnosti násilného trestného činu, na verejnosť sa dostávajú nové informácie o tom, že žena sa mala obávať návratu svojho manžela na slobodu. Práve on je podľa medializovaných informácií podozrivý z jej vraždy.

O tragédii sme informovali už počas víkendu, keď polícia pátrala po mužovi, ktorý mohol pomôcť pri objasnení prípadu. Obeťou mala byť učiteľka zo základnej školy a podozrivým jej manžel, ktorý bol údajne len nedávno prepustený z väzenia. S novými detailmi prišla televízia Markíza.

Na škole zavládol smútok

Smrť učiteľky zasiahla nielen rodinu a blízkych, ale aj kolegov a žiakov. Pred základnou školou v Gelnici vzniklo pietne miesto plné sviečok a kvetov. Vedenie školy spolu s odborníkmi poskytuje pomoc deťom aj zamestnancom, ktorí sa s tragickou udalosťou vyrovnávajú.

„Neočakávali sme, že stratíme kolegyňu, ktorá bola veľmi príjemným človekom, veľmi dobrou učiteľkou, starostlivou, prísnou a spravodlivou, takou, akú majú deti rady,“ povedala riaditeľka školy Bibiána Krajníková.

Auto na úteku
Foto: Facebook/ Polícia SR – Košický kraj

Do školy bol vyslaný v rámci intervenčnej pomoci tím 13 psychológov z viacerých centier. Pomáhajú najmä deťom, ktoré učiteľku poznali a pravidelne sa s ňou stretávali.

K tragédii malo dôjsť v rodinnom dome. Podľa výpovedí susedov bolo z domu počuť krik a plač detí. „Bol tu krik, deti vrieskali, tak som preskočil plot. On akurát sadol do auta a utiekol. Volal som záchranku,“ opísal sused. Práve jeho ďalšie slová patria medzi najznepokojujúcejšie zistenia. Tvrdí, že sa so Zuzanou rozprával v čase, keď bol jej manžel vo väzbe. „Rozprával som sa s ňou, keď bol vo väzbe, že sa bojí, keď ho pustia,“ uviedol.

Muž bol vo väzbe po predchádzajúcom incidente

Podľa dostupných informácií mal muž svoju manželku napadnúť už v marci. Následne skončil vo väzbe, z ktorej ho prepustili približne týždeň pred tragédiou. Televízia zároveň uviedla, že žena sa mala neúspešne domáhať zákazu priblíženia. Informácie o predchádzajúcich konaniach však zatiaľ oficiálne nekomentovali polícia, prokuratúra ani súdy.

Po Zuzane zostali dve deti, 18-ročný syn a 11-ročná dcéra. Práve dcéra navštevuje školu, na ktorej jej mama pôsobila ako učiteľka. Polícia okolnosti prípadu naďalej vyšetruje.

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