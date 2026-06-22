Chcel preplávať Váh, na druhý breh sa nedostal: Polícia našla telo 59-ročného muža, tragédie na vode pribúdajú

Policajné auto pri rieke Váh

Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
V súvislosti s pohybom pri vodných plochách polícia opakovane vyzýva verejnosť na opatrnosť.

Leto pri vode prináša oddych a osvieženie, no zároveň aj tragédie, ktoré sa opakujú každý rok. Počas posledných dní si slovenské rieky a vodné nádrže vyžiadali viacero ľudských životov. Kým v prievidzskom okrese sa utopil 45-ročný muž po skoku z vodného bicykla, ďalší prípad sa odohral na juhu Slovenska, kde sa pátranie po nezvestnom mužovi skončilo smutným nálezom. Tam to však ešte stále nekončilo. 

Pátranie polície po 59-ročnom mužovi, ktorý sa pravdepodobne pokúsil preplávať na druhú stranu rieky Váh v Komárne, sa skončilo tragicky. Muža nezvestného od nedele (21. 6.) večera vypátrali v pondelok členovia poriečneho oddelenia a záchranného systému, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Tragické prípady pribúdajú aj inde

Prípad z Komárna nie je jediným tragickým incidentom pri vode, ku ktorému došlo počas uplynulých dní. Len nedávno zasahovali záchranné zložky aj pri vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza, kde prišiel o život 45-ročný muž.

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, muž skočil z vodného bicykla do vody, no už sa nevynoril na hladinu. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky, ktoré po ňom pátrali vo vode aj v okolí nádrže. Obhliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie, presné okolnosti úmrtia má objasniť zdravotno-bezpečnostná pitva.

Smrteľný incident riešili aj pri Košiciach

Ďalší tragický prípad sa stal na vodnej ploche v katastri obce Čaňa pri Košiciach. Na tiesňovú linku tam nahlásili telo osoby plávajúce na hladine.

Podľa hovorcu košických hasičov Jozefa Bálinta bolo telo po príchode záchranných zložiek už vytiahnuté na breh príslušníkom HaZZ mimo služby. Záchranári následne spolu s hasičmi začali resuscitáciu, napriek niekoľkominútovej snahe sa však človeka zachrániť nepodarilo.

Polícia pripomína zásady bezpečnosti

V súvislosti s pohybom pri vodných plochách polícia opakovane vyzýva verejnosť na opatrnosť. Upozorňuje najmä na riziká spojené s alkoholom, preceňovaním vlastných schopností či skákaním do neznámej vody

.„Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie, ľudský život,“ uviedla Krajčíková.

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