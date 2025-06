Účinkovanie v Dunaji, k vašim službám znamenalo preňho veľmi veľa. Emotívne priznanie herca mnohých chytí za srdce

Desiata séria úspešnej ságy sa skončila vo veľkom štýle. Keďže dej sa v posledných epizódach pomaly, ale isto vyostroval a bol plný drám, skalní televízni diváci očakávali, že sa pre niektoré postavy nezavŕši práve najlepšie. O to viac sú vo vytržení a nevedia sa dočkať ďalšej série, ale tiež toho, aký bude osud preživších postáv.

Aj keď si mnohí mysleli, že poslednou epizódou sa to na nejaké obdobie skončí, mýlili sa. Markíza si pre nich pripravila príjemný darček, ktorý rozhodne nečakali. Vďaka nemu mali možnosť nahliadnuť za „oponu” a pozrieť sa tam, kde by to za iných okolností nebolo možné. Bonus v podobe špeciálneho dokumentu Dunaj, k vašim službám: Príbeh, ktorý ožil ponúkol pohľad za kamery a na atmosféru, ktorá vládla na pľaci.

Skrytý význam pre herca

Je prirodzené, ak po skončení niečoho človek bilancuje, spomína na začiatky, celý priebeh a vyhodnocuje, aké to bolo. Týka sa to aj hercov, ktorí mali možnosť spolupracovať v takomto výnimočnnom projekte a zažívať neopakovateľnú energiu, ktorú producenti Dunaja, k vašim službám označili za fascinujúcu a zvláštnu.

Podobne je to aj u charizmatického Adama Bardyho, ktorý si v seriáli zahral podnikateľa Lukáša Kudličku. Obzrel sa späť a prezradil niečo o tom, aké pocity v ňom vyvolala ponuka, stať sa súčasťou dobového projektu.

Možno povedať, že miestami je jeho vyjadrenie dojímavé, keďže spomenul dnes už svojho zosnulého dedka. „Veľmi ma to potešilo. Tá prvotná informácia ma naozaj veľmi potešila a bol to, nechcem to úplne nazývať, že splnený sen, ale malo to pre mňa veľkú pridanú hodnotu…” začal herec.



Splnil dedkovo prianie