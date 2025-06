Pri natáčaní panovala zvláštna energia. Tvorcovia Dunaja, k vašim službám odkryli zákulisie výroby seriálu

Aj keď koniec úspešnej ságy mnohých skalných fanúšikov zarmútil, to ešte nečakali mimoriadnu epizódu, ktorá odkryla zákulisie jednej z najväčších televíznych produkcií uplynulých rokov. Mnohých to potešilo, no zároveň sklamalo, keďže tušili, že týmto sa to na určité obdobie skončí. Ešte predtým, než sa diváci ponoria do 11. série, budú môcť odhaliť ďalšie zaujímavosti, ktoré stáli za vznikom seriálu a čo sa dialo za kamerami.

Je tu ďalšia chuťovka pre tých, ktorí si obľúbili Dunaj, k vašim službám. Do markizáckeho Telerána zavítali tvorcovia seriálu a herečka Barbora Chlebcová, aby prezradili detaily z nakrúcania veľkého projektu. Diváci sa tak dozvedia ďalšie nečakané novinky, ako tomu bolo aj v špeciálnom dokumente Dunaj, k vašim službám: Príbeh, ktorý ožil.

V čom spočíva úspech seriálu?

Do rannej relácie prijala pozvanie Alexandra Dubovská, šéfka produkcie Markízy a Peter Kelíšek, producent seriálu. Obaja sa zhodli a pripisujú úspech Dunaja, k vašim službám hlavne jednej veci, vďaka ktorej tento projekt jednoznačne vynikal spomedzi ostatných.

„Úspech tohto seriálu je v energii, ktorú do toho celý tím dáva. Samozrejme, máme veľmi dobrý materiál, lebo druhá svetová vojna a tie časy nám pridávajú strašne veľa možností. Tá dráma, ktorá tam je dennodenne, je vlastne pre nás veľmi dobrý materiál na to, aby sme dokázali napísať pekný scenár,“ uviedla Alexandra Dubovská, podľa ktorej sú základom úspechu ľudia, pracujúci na seriáli.

Za kamerami stojí mnoho nadšencov, ktorí sú rovnako zapálení do projektu ako samotní diváci. „Tá energia a láska k tomu programu, čiže nielen diváci, ale aj tí tvorcovia to vlastne milujú a preto je to podľa mňa úspešné,“ doplnila šéfproducentka.

Zaujímavosťou bolo, že spomínaný špeciálny bonus po skončení 10. série mal byť pôvodne darčekom pre štáb. „Potom sme sa začali so Sašou o tom baviť, že však vlastne to je super ukázať to aj ľuďom. Keď som riešil koncept toho dokumentu, tak som chcel ukázať, aká tam je nálada. Je tam veľa energie pri natáčaní. Takže chcel som trošku, nech tí ľudia zažijú, ako keby tam boli,“ priznal Peter Kelíšek prvotný plán, ktorý sa napokon zmenil na darček pre televíznych divákov.

„Energia“ je slovo, ktoré počas rozhovoru v Teleráne zaznelo viackrát. Zdá sa, že práve tá zviditeľnila seriál. „Ono je fascinujúce, že tá energia je tam naozaj zvláštna. Oni sa naozaj hrozne na to tešia, ale veľakrát, keď sa točia ťažšie scény s nacistami a so Židmi, tak tam je normálne, že by ste to dusno mohli krájať, lebo to prechádza aj na tých hercov, aj na ten komparz, aj na ľudí za tými kamerami,“ dodala Dubovská.

Výhoda dobovej tematiky