Ubytovanie len za 25 eur: Našli sme brutálne lacné letenky do raja, užijete si tu pláže ešte pred zdobením stromčeka

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Ani sa nenazdáte a budú tu Vianoce. No jeden trip ešte predtým stíhate.

Leto ani poriadne neskončilo, no mnohých už zo škaredého počasia a sedenia doma žerú mrle. Ak ste sa v tomto opise našli, máme pre vás riešenie. Objavili sme šialene lacné letenky do destinácie, ktorá je pre mnohých Slovákov stále veľkou neznámou, no preskúmať ju stojí za to. A ideálnym obdobím je práve jeseň.

Kanárske ostrovy sú autonómnym spoločenstvom Španielska, majú sopečný pôvod a ležia v Atlantickom oceáne, len niekoľko desiatok kilometrov od Afriky. Preto sa značne líšia od populárnych destinácií, akými sú Chorvátsko či Taliansko. A pritiahnuť môžu milovníkov prírody či surfovania, ktoré si tu naplno vychutnáte aj v novembri.

Viac z témy Lacné letenky:
1.
Okúpete sa tu aj v októbri, stačí vám 25 eur na noc: Našli sme šialene lacné letenky z Bratislavy k moru
2.
Neseďte doma, našli sme najlacnejšie letenky len za 15 eur: Priamo z Bratislavy si zaletíte do obľúbenej destinácie
3.
Z najlacnejších leteniek vám budú stáť vlasy dupkom: Zaplatíte len 15 eur, priamo z Bratislavy si užijete neznámy klenot
Zobraziť všetky články (83)

Priamo z Bratislavy za pár eur

Našli sme lacné jednosmerné letenky na vulkanický ostrov Lanzarote, ktoré štartujú na príjemných 29 eurách. Zaletieť si sem môžete priamo z Bratislavy napríklad 7. novembra. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 4 hodiny a 45 minút. No kvôli krásam, ktoré Lanzarote ukrýva, sa túto cestu oplatí absolvovať.

Foto: Screen Kiwi

Keďže sa pravdepodobne budete chcieť z dovolenky vrátiť domov, aj keď by sme pochopili, ak by nie, zaujíma vás cena, ktorú dáte za spiatočné letenky.

Najlacnejšie štartujú na vôbec nie zlých 65 eurách. Ak by ste sa ale rozhodli vycestovať v spomínanom termíne na začiatku novembra a zostali by ste na Lanzarote do 15. novembra, za cestu tam aj späť zacvakáte len 83 eur.

Foto: Screen Kiwi

Ceny ubytovania na sopečnom ostrove tiež nemusia zruinovať váš rozpočet

Do hľadáčika na známom portáli sme zadali dátumy od 7. do 15. novembra a hľadali najlacnejšie ponuky pre dve osoby. Objavili sme medzi nimi napríklad apartmán s dvoma spálňami v cene 398 eur za 8 nocí, čo keď vydelíme ich počtom a počtom ubytovaných osôb, vychádza na necelých 25 eur na osobu na jedného.

Takže ak túžite vyraziť na výlet do zahraničia ešte pred Vianocami, práve Lanzarote môže byť ideálnou destináciou. V novembri tu teploty môžu dosahovať až 25 °C, aj keď je dobré myslieť na to, že ostrov je obklopený Atlantikom a je nutné sa pripraviť na veterné počasie. No napriek tomu je tu aj v neskorú jeseň stále čo robiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac