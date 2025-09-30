Ubytovanie len za 25 eur: Našli sme brutálne lacné letenky do raja, užijete si tu pláže ešte pred zdobením stromčeka

Leto ani poriadne neskončilo, no mnohých už zo škaredého počasia a sedenia doma žerú mrle. Ak ste sa v tomto opise našli, máme pre vás riešenie. Objavili sme šialene lacné letenky do destinácie, ktorá je pre mnohých Slovákov stále veľkou neznámou, no preskúmať ju stojí za to. A ideálnym obdobím je práve jeseň.
Kanárske ostrovy sú autonómnym spoločenstvom Španielska, majú sopečný pôvod a ležia v Atlantickom oceáne, len niekoľko desiatok kilometrov od Afriky. Preto sa značne líšia od populárnych destinácií, akými sú Chorvátsko či Taliansko. A pritiahnuť môžu milovníkov prírody či surfovania, ktoré si tu naplno vychutnáte aj v novembri.
Priamo z Bratislavy za pár eur
Našli sme lacné jednosmerné letenky na vulkanický ostrov Lanzarote, ktoré štartujú na príjemných 29 eurách. Zaletieť si sem môžete priamo z Bratislavy napríklad 7. novembra. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 4 hodiny a 45 minút. No kvôli krásam, ktoré Lanzarote ukrýva, sa túto cestu oplatí absolvovať.
Keďže sa pravdepodobne budete chcieť z dovolenky vrátiť domov, aj keď by sme pochopili, ak by nie, zaujíma vás cena, ktorú dáte za spiatočné letenky.
Najlacnejšie štartujú na vôbec nie zlých 65 eurách. Ak by ste sa ale rozhodli vycestovať v spomínanom termíne na začiatku novembra a zostali by ste na Lanzarote do 15. novembra, za cestu tam aj späť zacvakáte len 83 eur.
Ceny ubytovania na sopečnom ostrove tiež nemusia zruinovať váš rozpočet
Do hľadáčika na známom portáli sme zadali dátumy od 7. do 15. novembra a hľadali najlacnejšie ponuky pre dve osoby. Objavili sme medzi nimi napríklad apartmán s dvoma spálňami v cene 398 eur za 8 nocí, čo keď vydelíme ich počtom a počtom ubytovaných osôb, vychádza na necelých 25 eur na osobu na jedného.
Takže ak túžite vyraziť na výlet do zahraničia ešte pred Vianocami, práve Lanzarote môže byť ideálnou destináciou. V novembri tu teploty môžu dosahovať až 25 °C, aj keď je dobré myslieť na to, že ostrov je obklopený Atlantikom a je nutné sa pripraviť na veterné počasie. No napriek tomu je tu aj v neskorú jeseň stále čo robiť.
