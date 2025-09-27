Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Do Zoologickej záhrady Košice sme zamierili v sobotu 30. augusta, kedy sezóna pomaly vrcholí. Parkovanie stojí 3 eurá, pričom vás na voľné miesta usmerňujú dvaja zamestnanci. V blízkosti sa nachádza bobová dráha, viacero podnikov aj stánky s hračkami. Áut bolo nespočetne veľa a dnu sa valil dav ľudí, no vďaka rozľahlosti zoo počas samotnej prehliadky nápor ľudí necítite.
Lístok si môžete kúpiť pri vstupe, pričom zoo ponúka vstupenky len do zoologickej záhrady, alebo kombinovaný vstup aj s DinoParkom. My sme si vybrali kombinovaný lístok – za dve deti a dvoch dospelých sme platili 36 eur (išlo o lístok pre viacdetné rodiny). To je o štyri eurá viac, než sme minuli za vstup do ZOO Kontakt v Liptovskom Mikuláši, pričom sme však na Liptov vyrážali len dvaja.
Cena za vstup je preto podľa nás pomerne nízka (kompletný cenník pre ZOO Košice nájdete na tomto odkaze).
13-tisíc krokov za pár hodín
Vo vnútri na vás čaká ohromné množstvo zákutí a odbočiek – skutočne tu môžete stráviť celý deň a aj tak neuvidíte všetko.
Väčšina lokalít poskytuje dostatok tieňa a súčasťou areálu je množstvo fontán s pitnou vodou. Počas prechádzky narazíte aj na dlhé úseky, ktoré pôsobia ako prímestská turistika – vzdialenosti, ktoré prejdete, to len potvrdzujú. My sme jednoznačne nestihli zájsť všade, a napriek tomu sme mali v nohách za pár hodín viac ako 13-tisíc krokov.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo všetko sa tu dá vidieť;
- čo nás šialene sklamalo;
- čo nás, naopak, ohromne potešilo;
- aká „bájna bytosť“ tu žije;
- koľko dáte za jedlo a či stojí za to;
- kde v zoo sme zažili hurikán na vlastnej koži;
- tipy pre ďalších návštevníkov;
- či návštevu tohto areálu odporúčame aj vám.
