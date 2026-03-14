Týmito úsekmi neprejdete. Polícia rieši dve vážne dopravné nehody, cesty sú obojsmerne uzatvorené

Trenčianska krajská polícia rieši v sobotu dve dopravné nehody, v súvislosti s ktorými musela uzatvoriť dané úseky. Vodičov zároveň žiada, aby rešpektovali jej pokyny a využili prípadné obchádzky.
Cesta I/64 medzi Zemianskymi Kostoľanmi a Novákmi je z dôvodu dopravnej nehody motorkárov a vozidla uzavretá. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Policajti upozornili, že cesta je uzavretá v oboch smeroch a aby vodiči rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.
Zároveň je obojsmerne neprejazdná aj cesta II/593 medzi obcami Nedanovce a Bošany. Dôvodom je dopravná nehoda vozidiel. „Obchádzka je možná od mesta Partizánske cez obec Nedanovce smerom na obec Chynorany a z opačnej strany od obce Bošany smerom na obec Horné Chlebany,“ vysvetlila polícia a žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny.
